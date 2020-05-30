Ректор Первого МГМУ имени Сеченова поздравил Президента Ильхама Алиева

Ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова, академик Российской академии наук Петр Глыбочко поздравил Президента Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Сердечно поздравляю Вас с одним из самых главных для Азербайджана праздников - Днем Республики!

Ваша страна по праву отстояла собственную независимость, и сегодня успешно преумножает социально-экономическое, научно-техническое и культурное наследие. Пусть этот праздничный день станет поводом для гордости за славное прошлое, благополучное настоящее и светлое будущее.

Искренне желаю процветания Вашей стране и счастья всему азербайджанскому народу!", - говорится в поздравлении.