Президент Ильхам Алиев: Наши усилия по инвестированию инфраструктуры, придающей импульс развитию индустриализации, диверсификации и промышленности, действительно дают хорошие результаты

Наши усилия по инвестированию инфраструктуры, придающей импульс развитию индустриализации, диверсификации и промышленности, действительно дают хорошие результаты.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на видеоконференции с президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой, вице-президентом Шиксином Ченом и другими представителями руководства банка.

"Все поднятые здесь вопросы имеют большое значение, и я прокомментирую некоторые из них. Рад, что мы успешно продвигаемся по вопросам, связанным с профессиональным образованием. Для нас это - один из приоритетных вопросов. Мы уже наладили контакты с некоторыми странами и реализовали несколько проектов. Возводя в Азербайджане здания, закупая оборудование, мы инвестировали всю инфраструктуру, а они привезли свои технологии. Поэтому особенно сейчас, когда у нас происходит активное промышленное развитие, подготовка хороших специалистов имеет большое значение. Могу привести вам один из показателей нынешнего года. Несмотря на очень небольшой рост валового внутреннего продукта за первые четыре месяца - 0,2 процента, за эти же четыре месяца рост в ненефтяной промышленности у нас превысил 16 процентов. Это показывает, что наши усилия по инвестированию инфраструктуры, придающей импульс развитию индустриализации, диверсификации и промышленности, действительно дают хорошие результаты", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства выразил уверенность, что стремительный рост неэнергетического сектора будет продолжаться, а для этого стране понадобятся хорошие специалисты, способные вести данный бизнес.

"Поэтому я активно поддерживаю то, что мы занимаемся профессиональным образованием. Кроме того, очень полезна ваша помощь частному сектору посредством оказания поддержки малым и средним предприятиям в местной валюте. Как вам известно, наша стратегия заимствований очень консервативна, и это позволит нам брать в долг в собственной национальной валюте. Что касается вопросов, связанных с орошением, я признателен за ваш ответ на мое обращение. Как мне сообщили, проект орошения в Нахчыване уже очень близок к согласованию. Мне сказали, что общая сумма кредита составит примерно 100 миллионов долларов США. Считаю, что это принесет большую пользу развитию сельского хозяйства в Нахчыване. Посредством государственной инвестиционной программы мы ежегодно вкладываем инвестиции в развитие Нахчывана в области ирригации. Однако, конечно, дополнительные средства плюс опыт ваших специалистов будут очень полезны. Кроме того, мне хотелось бы, чтобы вы рассмотрели наши планы, связанные с орошением, на территории всей страны. В настоящее время мы оцениваем ситуацию и видим, что столкнулись с огромными потерями воды. В некоторых случаях из-за устаревшей инфраструктуры и неэффективной системы управления водой мы теряем 40-50 процентов воды. Поэтому была создана специальная правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра, в которой представлены разные министры и в которую войдут другие представители. Они оценят весь наш водный потенциал и определят приоритеты: какую работу необходимо проделать и какие инвестиции вложить. Поэтому хочу попросить вас рассмотреть данный проект. Надеюсь, что через несколько месяцев у нас будут первые результаты работы данной комиссии", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, Азербайджан может приступить к определению мер, результатом которых станет принятие государственной программы по развитию орошения и обеспечению его большей эффективности.

"Поэтому мы будем рады работать с вами над этим вопросом с точки зрения технической и финансовой поддержки. Еще один вопрос, который мне сегодня хотелось бы затронуть, - вы уже отметили его, - связан с энергетической эффективностью. В настоящее время мы проводим эту работу в двух компаниях - "Азерэнержи" и "Азеришыг". Благодаря определенным инвестициям, вложенным в нынешнем и прошлом году, "Азерэнержи" смог увеличить производительность действующих электростанций как минимум на 600 мегаватт, и этот процесс продолжается. Полностью восстановлена наша крупнейшая на Кавказе Мингячевирская электростанция, она откроется после восстановительных работ, возможно, в течение одного-двух месяцев. Кроме того, в настоящее время мы активно работаем над возобновляемыми источниками энергии. В январе нынешнего года уже были подписаны два предварительных договора с двумя функционирующими в этой области крупными компаниями. Общий объем производства энергии составит 400 мегаватт", - отметил глава государства.

По его словам, инвестиции полностью поступят из-за рубежа, будут две электростанции - солнечная и ветряная.

"Учитывая, что у нас достаточно солнечных и ветряных источников, мы имеем планы по развитию данного сектора. Поэтому прошу вас рассмотреть и этот вариант. Как вы верно отметили, сегодня наши отношения с Давосским всемирным экономическим форумом вступили в новый этап. В январе мы с господином Бёрге Бренде подписали в Давосе документ о создании в Азербайджане регионального хаба Четвертой промышленной революции. Считаю, что это - один из примеров высокой оценки наших усилий в промышленном развитии. Мы готовы взаимодействовать с вами в области развития мощной платформы не только для Азербайджана, но и для региона, с тем чтобы можно было использовать нашу действующую инфраструктуру, связи и географическое положение Азербайджана с целью создания больших возможностей. Еще один вопрос, который я хотел бы затронуть, заключается в том, что мы уже работали вместе по проекту железной дороги. Однако в настоящее время мы находимся в процессе восстановления нашей железной дороги в направлении Север-Юг", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что Азербайджан уже вложил крупные инвестиции в данный коридор, который имеет огромный потенциал.

"Мы уже принимаем грузы, которые поступают с севера - из России - и перевозятся через территорию Азербайджана в западном и южном направлениях. Однако начиная от границы с Ираном и до границы с Россией качество нашей железной дороги не очень хорошее. Поэтому для увеличения скорости поездов мы уже инвестировали некоторые средства и планируем осуществить это, так как может случиться так, что нашей действующей инфраструктуры будет недостаточно, чтобы справиться со всеми грузами. Сегодня на нашей границе с Россией уже наблюдаются пробки, так как рост экспортных товаров из Азербайджана и Ирана уже не позволяет перевозить их грузовыми автомобилями. Поэтому нам необходима современная железнодорожная система, которая станет частью коридора Север-Юг. Хотел бы попросить вас рассмотреть и этот проект. В ходе дальнейших контактов вам, возможно, будет предоставлена более подробная информация о проделанной работе и наших планах", - добавил Президент Ильхам Алиев.