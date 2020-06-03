Президент Ильхам Алиев посетил N-скую воинскую часть в Агдаме

3 июня Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев посетил N-скую воинскую часть в Агдаме.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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