https://news.day.az/politics/1240995.html Президент Ильхам Алиев посетил N-скую воинскую часть в Агдаме - ФОТО
Президент Ильхам Алиев посетил N-скую воинскую часть в Агдаме - ФОТО
3 июня Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев посетил N-скую воинскую часть в Агдаме.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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