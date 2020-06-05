АБР высоко оценил усилия Азербайджана в борьбе с COVID-19

Азербайджан проводит гибкую, динамичную и адекватную внешнюю политику, основанную на принципах мира и безопасности, международного сотрудничества и отвечающую нормам международного права.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Междлиса (парламент) Рамин Мамедов.

"Благодаря решимости и личному авторитету Президента Ильхама Алиева, Азербайджан признан различными международными институтами в качестве ответственного и надежного партнера в формате двусторонних отношений. Отношения с Азиатским банком развития, текущие проекты и планы на будущее должны оцениваться через призму надежного партнерства", - считает он.

Депутат заявил, что во время глобального экономического спада мировой экономики, особенно в то время, когда цены на нефть резко упали, граждане Азербайджана ценят тот факт, что основным приоритетом государства являются не экономические интересы, а здоровье людей и их социальная защита.

В целом, добавил наш собеседник, при описании политики Азербайджана, в частности, предпринятых шагов в борьбе с коронавирусом, можно четко рассмотреть глобальный подход к глобальным вызовам.

"Прогрессивные действия и решения Азербайджана в борьбе с пандемией в национальном, региональном и глобальном контексте однозначно позитивны и обладают высокой ценностью, которую различные исследовательские центры представляют с точки зрения индекса доверия. Оказание гуманитарной и финансовой поддержки примерно 30 странам в разных уголках мира еще раз доказало, что наша страна является ответственным и надежным мировым партнером", - заключил Рамин Мамедов.

Напомним, что 1 июня по инициативе Азиатского банка развития состоялась видеоконференция между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом банка Масацугу Асакавой, вице-президентом Шиксином Ченом и другими представителями руководства банка.

Абдул Керимханов