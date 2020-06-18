Наказанный Карабахом Бабаян: от военных преступлений до политической продажи

"Среди армян иногда встречаются адекватные люди и они, без тени сомнения, называют дураков дураками, подлецов - подлецами. Но есть люди, коих даже умудренные житейскими невзгодами и бесконечными проблемами ереванцы называют "умалишенными подлецами".

Среди такой когорты отверженных историей, судьбой и интеллектом обитает Самвел Бабаян, более известный в Армении как "наглейший смутьян и многомасочный бестолочь".

Называющий себя "Героем Карабаха" председатель партии "Дашинк" Самвел Бабаян получил-таки должность. Новоявленный глава карабахской хунты Араик Арутюнян назначил генерал-лейтенанта Самвела Бабаяна секретарем Совета безопасности, заменив Виталия Баласаняна.

Это назначение стало большим шоком для функционеров, "рулящих" в Ханкенди, поскольку Самвел Бабаян более десяти лет, можно сказать, был выслан с родины, и сейчас снова возвращается как должностное лицо и деятель, у которого вторая по величине фракция в местном шапито под названием "парламент".

Напомню, Самвел Бабаян был приговорен к 14 годам лишения свободы за организацию покушения на "президента" карабахских армян Аркадия Гукасяна в 2002-2004гг., однако спустя 4,5 года был помилован. За этот период у Бабаяна было отнято все имущество, а его дом превратили в детский сад.

Сейчас, спустя столько лет, враждебно настроенные деятели и должностные лица, мягко говоря, оказались в неприятной ситуации. Это значит, что внутренняя жизнь в Нагорном Карабахе во время предстоящей перегруппировки сил вряд ли будет мирной.

Тем более что дурно пахнущий сепаратистский омут баламутит и сам С.Бабаян. Раньше он предлагал себя в качестве "президента карабахских армян". Задумка военного преступника, руки которого по локоть обагрены кровью невинных и безоружных азербайджанцев, зверски убитых его отрядами, была проста, как извилина в его мозгу: он возжелал повторить финт ушами Роберта Кочаряна и вернуться во власть. Пока без автомата в руках.

Но Бабаян, прошедший извилистый путь от военного преступника и палача безоружных азербайджанцев, получил отпор в Ереване, а потом и недвусмысленное предупреждение из Москвы.

Бабаян чуть ли не извивался ужом, пытаясь доказать премьер-министру Армении Николу Пашиняну, что он и никто кроме него не может быть самым новоявленным демократом с жестким взглядом и преданной душой в Ханкенди.

Бабаян мечтал возглавить Нагорно-Карабахскую хунту, а потом отправится в Москву на "переговоры тактические и геостратегические" - делали же такое нынешние лидеры сепаратистов Абхазии и Южной Осетии.

Но Москва жестко осадила Бабаяна. Власти России приняли решение об ограничении въезда в страну на пять лет для "экс-министра иностранных дел" сепаратистского режима в Нагорном Карабахе Масиса Маиляна и экс-командующего армией карабахских сепаратистов Самвела Бабаяна.

Более того, Россия по сей день официально не опровергла, что Маилян и Бабаян для нее - нежелательные лица, информацию о запрете на въезд в Россию, считая эти назначения фактическим демаршем против России, реальный адресат которого Никол Пашинян.

Самвел Бабаян также был ярым критиком Сержа Саргсяна, который отодвинул головореза Само от кормушки. И не только критиком. В 2016 году Бабаян заявил, что начинает политическую деятельность. Он посетил Нагорный Карабах и там начались нешуточные волнения. В итоге, Бабаян и еще двое граждан Армении были задержаны 22 марта 2017 года по подозрению в контрабанде ЗРК "Игла". Согласно сообщению пресс-центра Службы национальной безопасности Армении, в ходе следствия были получены данные о том, что лица, приобретшие и доставившие части ЗРК в Армению, действовали по заказу Самвела Бабаяна и по предварительному сговору с ним. Позже армянские спецслужбы сообщили, что данной системой ЗРК "Игла" планировалось сбить самолет тогдашнего президента Армении Сержа Саргсяна.

Кто же он, Самвел Бабаян?

Когда на суде Самвел Бабаян гордился тем, что никогда не выходил на свободу, получив помилование, он лгал. Его в свое время помиловал бывший лидер карабахских сепаратистов Аркадий Гукасян - тот самый человек, за покушение на жизнь которого и был осужден бывший командующий отрядами сепаратистов.

Для карабахских армян Самвел Бабаян является символом послевоенных беспредела и безнаказанности, фактическая военная диктатура которого ценой унижений местных армян превратилась в чудовищную карающую машину.

Комплексы тогдашнего лидера карабахских сепаратистов Роберта Кочаряна главным образом были порождены той унизительной тенью, в которой он находился - по сути, превратившись в "шестерку" Бабаяна. Самвел Бабаян сыграл значимую роль в произошедшем в Армении в 1998 году "дворцовом перевороте" и в процессе утверждения во власти карабахского клана. Все помнят, как он шантажировал Левона Тер-Петросяна - по части служащих в Нагорном Карабахе военнослужащих из Армении.

Кроме того, Бабаян посредством небезызвестного Шмайса в 1998-99 годах в Армении держал группу киллеров - сделав мишенью министра обороны Вазгена Саргсяна и деятелей из его окружения. Во всяком случае, в тот период Аракел Мовсисян (Шмайс) был ненадолго лишен свободы. Было очевидно, что произошло перераспределение ролей, и укрепившаяся в Армении в 1998-99 годах парочка Роберт Кочарян-Серж Саргсян использовала Самвела Бабаяна. Конечно, Самвел Бабаян был "использован" с радостью, потому что Вазген Саргсян был единственным человеком, которого боялся, опасался палач с маниакально-депрессивным психозом, а также взамен на его службу (против Вазгена) известная карабахская парочка отплатила Бабаяну, позволив ему в парламенте Армении иметь собственную фракцию во главе с Арташесом Гегамяном.

После убийства Вазгена Саргсяна парочка Кочарян-Саргсян больше не нуждалась в Бабаяне, более того, он, как кость, застрял в горле упомянутой пары. Имел ли отношение Самвел Бабаян к покушению на Аркадия Гукасяна или нет - сказать трудно, но этот инцидент стал прекрасным поводом для того, чтобы изолировать вышедшего из-под контроля генерала.

После выхода на свободу Бабаян всегда служил властям или их противникам - для получения своей квоты в бизнесе, наличия своей доли в "общаге". На парламентских выборах 2007 года партия "Альянс" Самвела Бабаяна действовала по плану тогдашнего президента Армении Роберта Кочаряна, целью которого было провалить операцию наследования власти Сержем Саргсяном. Кочарян в роли своего преемника видел главу армянского МИД Вардана Осканяна. Эти намерения Кочаряна, а также и партия "Альянс" на выборах потерпели полный провал. От партии Бабаяна по мажоритарной системе депутатом стал только Мартун Григорян - очень скоро оказавшись в составе другого проекта Кочаряна - Партии "Процветающая Армения".

Потом С.Бабаян действовал вновь против Сержа Саргсяна - на этот раз посредством блока ОРО осуществляя план реванша Роберта Кочаряна. Арест Бабаяна был своеобразной "желтой карточкой" Кочаряну, который, по всей видимости, окончательно смирился со статусом "политического пенсионера".

...Неонацист до мозга костей Самвел Бабаян, согласно законодательству Азербайджана - страны, гражданином которой он является - должен быть привлечен к суду за многочисленные кровавые преступления и массовые казни против мирных, безоружных граждан, против азербайджанцев.

Нет сомнения, что назначив Бабаяна на должность "секретаря Совета безопасности", премьер Армении Никол Пашинян пытается сохранить статус-кво в Нагорно-Карабахском конфликте.

А это означает ослабление позиций Пашиняна внутри страны и его судорожные попытки удержаться у власти любыми средствами.

В том числе и покупкой "верности" у продажного по сути Самвела Бабаяна...

Эльчин Алыоглу

заместитель главного редактора Milli.Аz

специально для Day.Аz