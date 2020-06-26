Севиль Микаилова: Азербайджанская армия полностью мобилизована для восстановления территориальной целостности страны

Азербайджанская армия, которая имеет славную историю и является источником гордости каждого гражданина Азербайджана, сегодня отмечает 102-летие. Достижения в сфере строительства армии обеспечили рост военной мощи и обороноспособности нашей страны.

Об этом сказала Trend в пятницу депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова, передает Day.Az.

Депутат отметила, что благодаря применению за последние годы азербайджанских стандартов в сфере строительства армии под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, осуществлению широкомасштабных и плановых работ, коренных реформ и преобразований, азербайджанская национальная армия стоит в одном ряду с сильнейшими армиями мира.

"Сегодня азербайджанская армия входит в число 50 самых сильных армий в мире. Темпы динамичного развития Вооруженных сил Азербайджана, состоящих из Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Военно-морских сил, крайне высоки. Боевая подготовка, оснащение вооружением и военной техникой, совершенная материально-техническая база армии и патриотический дух азербайджанских военнослужащих позволяют успешно выполнять любое боевое задание. Благодаря военной промышленности, стремительно развивающейся в последние годы, азербайджанская армия оснащена различными видами техники, в том числе высокотехническими вооружениями. Особо следует отметить, что по линии министерства оборонной промышленности в стране производится продукция военного назначения в более чем 1300 наименованиях. Также для усиления своего потенциала Азербайджан закупает современное вооружение у других стран. Все воинские части, городки и военные базы строятся в соответствии с современными стандартами, создаются новые центры военной подготовки", - сказала депутат.

Севиль Микаилова добавила, что усиление военной мощи является одним из главных приоритетов для Азербайджана, 20 процентов территорий которого оккупированы Арменией: "В государственном бюджете Азербайджана на 2020 год на финансирование расходов на оборону и национальную безопасность предусмотрены средства в размере 3 миллиардов 853.6 миллиона манатов, что примерно на 21 процент больше в сравнении с прошлым годом".

Депутат также подчеркнула высокий боевой дух и чувство патриотизма личного состава азербайджанской армии.

"Наша национальная армия, которая всегда готова в любой момент выполнить приказ Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, полностью мобилизована для восстановления территориальной целостности нашей страны", - добавила Севиль Микаилова.