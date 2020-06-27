Армяне пытаются превратить Москву в место поклонения армянским памятникам

Когда в российском городе Армавир демонтировали памятную табличку армянскому фашисту Гарегину Нжде, армянское лобби России подняло целую волну сопротивления относительно действий российских властей, сместивших с пьедестала армянского "героя"-фашиста.

Однако на этот раз политика давления, шантажа и угроз со стороны армянских активистов в России не дала результата, и армянское лобби отступило, но ненадолго, передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

Вместо одного памятника фашисту Нжде армяне решили установить на территории России десятки памятников армянским персонам, только на этот раз облагородили критерии отбора.

Почти одновременно армянское лобби выступило с рядом инициатив.

В частности, представители армянской общины предложили установить в столице РФ памятник бывшему главному архитектору Москвы Каро Алабяну. Москвичи пытались было сопротивляться, некоторые общественники столицы РФ даже начали сбор подписей против установки памятника. Но армянская община и посольство Армении без особого труда протащили свое решение через власти Москвы.

Уже принято решение, что в Москве все же установят памятник Каро Алабяну.

Депутаты Мосгордумы в трёх чтениях поддержали инициативу чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в РФ Вардана Тоганяна.

"Место возведения - озеленённая территория вблизи жилого дома № 2 по Малому Песчаному переулку", - сказал глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям МГД Евгений Герасимов.

Герасимов в интервью телеканалу "ТВ Центр" заявил, что было бы глупо отказаться от предложения армянской общины, которое также поддержал посол Армении в России Вардан Тоганян.

В Москве установят таже памятник армянскому разведчику Геворку Вартаняну, заслуги которого перед СССР вызывают ряд вопросов. Так как есть сведения, что Вартанян работал и на британскую разведку.

Документы об установке памятника Вартаняну в Москве находятся на рассмотрении в мэрии столицы РФ, но к идее установления памятника в муниципалитете отнеслись положительно.

Также в Москве установят памятник французскому шансонье армянского происхождения Шарлю Азнавуру.

Пока власти города проводят опрос среди жителей, где лучше установить монумент музыканту: на Космодамианской набережной или в парке Зарядье.

Продвижением армянских памятников занимается также одиозный "президент" так называемой Джавахской диаспоры в РФ Агаси Арабян. Под давлением армянского лобби идею появления и этого памятника в центре столицы уже одобрили в Мосгордуме.

Если памятник разрешат поставить в Зарядье (что предпочтительнее, по мнению Арабяна), то он появится напротив входа в концертный зал. Однако ранее на этом месте предлагалось установить памятник Дмитрию Хворостовскому или вообще открыть аллею композиторов и певцов.

Учитывая возможности армянского лобби, полагаем, что на этом постаменте не будет возвышаться великий русский певец Хворостовский, и памятник здесь установят армяно-французскому шансонье Азнавуру.

А еще недавно в Симферополе, в Крыму, где армян уже не меньше, чем в Сочи и Адлере, открыли памятник герою ВОВ Ашоту Аматуни.

Достойные люди заслуживают памяти, однако с армянской памятью в России уже перебор. За один демонтированный памятник Нжде армяне теперь взыщут сполна, и натыкают свои памятники по всей Москве и России. А в Ереване в это время оскверняют памятники Пушкину и Грибоедову, установленные в период СССР.