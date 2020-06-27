СГБ: В упраздненном министерстве нацбезопасности не было сотрудницы по имени "Офелия Махмудова"

В последние дни ряд СМИ, в том числе haqqin.az, virtualaz.orq, hit.az, и другие информационные сайты распространили статьи под заголовками "Эллада Керимова убежала из страны с помощью полковника МНБ", "Директор турагентства Mandarin Travel Эллада Керимова обвинялась в крупном мошенничестве, но смогла убежать из страны благодаря помощи полковника упраздненного МНБ Офелии Махмудовой", сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности СГБ).

Как говорится в сообщении Службы, в упраздненном министерстве национальной безопасности (МНБ) не было сотрудницы по имени "Офелия Махмудова": "Просим СМИ не допускать ради сенсации распространение не соответствующей действительности, непроверенной, предвзятой информации, нацеленной на искажение общественного мнения, и подрывающей имидж офицеров, достойно и честно служивших ранее в органах безопасности, и доводим до их внимания, что продолжение распространения информации подобного характера может нести за собой привлечение к ответственности".