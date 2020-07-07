Президент Ильхам Алиев: Мы ожидаем от Минской группы других заявлений, конкретных заявлений, хотим услышать их

Что касается заявления Минской группы, то мы ожидаем от них других заявлений, конкретных заявлений, хотим услышать их.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телевидению "Хазар".

"Премьер-министр Армении говорит: "Карабах - это Армения". Я отвечаю на это, причем как следует. Но почему Минская группа не отвечает на это? Почему не отвечает, что это выражение по существу полностью нарушает суть переговоров, сформированных Минской группой, фактически делает их бессмысленными. Сопредседатели Минской группы отреагировали на это адекватно? Нет! Армянская сторона уже два года пытается изменить формат переговоров и заявляет, что Азербайджан должен вести переговоры с вымышленными, фиктивными "лидерами" пресловутого Нагорного Карабаха. На это дается адекватный ответ? Нет. Дается некоторыми абстрактными словами, чтобы угодить и вашим, и нашим. Но это время уже прошло. Мы требуем ясности. Кем предпринимаются эти шаги? Арменией. Мы привержены формату переговоров, берем за основу их суть. Конечно, далеко не все нас в ней устраивает. Но мы сказали, что нас устраивает и что не устраивает. А что делает Армения? Заявляя "Карабах - это Армения", полностью перечеркивает суть переговоров", - сказал глава государства.

По его словам, мысли о необходимости изменения формата переговоров делают их бессмысленными. "То есть, на это должна быть адекватная реакция или нет?! Фиктивный президент надуманной Нагорно-карабахской республики, не избранный в результате фиктивных выборов, проводит в Шуше церемонию инаугурации. На это дается адекватный ответ? Ведь это открытая провокация. До сих пор никем не признанный криминальный нагорно-карабахский режим провел несколько "выборов", торжества в Шуше. Почему на это нет адекватной реакции? Почему не говорится о том, что это - провокация, за которую Армения будет нести ответственность. Об этом говорю я. Но должны говорить они, если хотят, чтобы вопрос был разрешен мирным путем. Каков основной тезис их заявления - военный вариант невозможен. Кто сказал? Откройте Устав ООН и посмотрите, имеют страны право на самооборону или нет? Кем вы себя возомнили?! Вы выше ООН?! Вы выше Устава ООН?! В таком случае скажите: мы, сопредседатели Минской группы, считаем, что тезис, отраженный в Уставе ООН, - ошибочный. Ведь всему есть предел. Поэтому мы ожидаем от них более серьезных, конкретных и целенаправленных заявлений", - заявил Президент Ильхам Алиев.