Обнародована предварительная повестка дня 31-ой спецсессии Генассамблеи ООН

На сайте ООН обнародована предварительная повестка дня тридцать первой специальной сессии Генеральной ассамблеи, которая стартовала 10 июля по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает Day.Az.

Повестка дня выглядит следующим образом:

1. Открытие сессии главой делегации Председателя семьдесят четвертой очередной сессии Генеральной Ассамблеи.

2. Минута молчания, посвященная молитве или размышлению.

3. Полномочия представителей на специальной сессии Генеральной Ассамблеи:

a) Назначение членов Комитета по проверке полномочий;

b) Доклад Комитета по проверке полномочий.

4. Выборы Председателя и других должностных лиц.

5. Утверждение повестки дня.

6. Организация сессии.

7. Общие прения.

Отметим, что инициативу Президента Азербайджана Ильхама Алиева о созыве специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН в формате видеоконференции, посвященной борьбе с пандемией коронавируса (COVID-19), поддержали больше государств, чем того требуют процедурные правила Генеральной ассамблеи ООН.

Генеральный секретарь ООН 30 июня 2020 года направил ноту всем странам - членам, в которой отметил, что инициативу поддержало большинство стран входящих в состав ООН и 31-я специальная сессия Генассамблеи была созвана 10 июля текущего года.

Глава делегации Нигерии, представляющая председателя 74-й сессии Генассамблеи, выступит в качестве временного председателя специальной сессии.