Президент Ильхам Алиев: Для охраны здоровья людей и впредь будут приниматься все необходимые меры

Мы столкнулись с естественными трудностями, связанными с необходимостью увеличения числа врачей. Поэтому был рассмотрен вопрос о приглашении их из-за рубежа. В настоящее время приглашены врачи из нескольких стран, и они занимаются лечением больных в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, рассказывая об этом на совещании в видеоформате в связи с проведенными в нашей стране мерами по борьбе с пандемией коронавируса и социально-экономической ситуацией, Президент Ильхам Алиев сказал: "В Азербайджан прибыли бригады врачей из Турции, России, Кубы, Италии и Китая, они уже приступили к деятельности. Конечно, это создает нам дополнительные возможности, так как сфера здравоохранения в этих странах развита, там накоплен большой опыт, в то же время, конечно, здесь в комплексе решаются вопросы лечения больных и обмена опытом".

Глава государства подчеркнул, что для охраны здоровья людей и впредь будут приниматься все необходимые меры. "Еще раз хочу отметить, - я неоднократно говорил об этом, и наша позиция известна азербайджанскому народу, - что главное для нас - это жизнь и здоровье людей".