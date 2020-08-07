https://news.day.az/politics/1260447.html Продолжается первый этап совместных летно-тактических учений TurAz Qartalı - 2020 - ВИДЕО
Продолжается первый этап совместных летно-тактических учений TurAz Qartalı - 2020 - ВИДЕО
Продолжается первый этап проводимых в нашей стране совместных летно-тактических учений "TurAz Qartalı - 2020". Согласно плану первого этапа, боевые полеты авиации Азербайджана и Турции были проведены в дневное и ночное время.
Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве обороны, участвующая в учениях военная авиация двух стран провела полеты с целью планирования совместных действий, взаимодействия в операциях, изучения возможностей боевого слаживания, проведения поисково-спасательных операций, поражения наземных целей нанесением ударов с воздуха и выполнения других задач.
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