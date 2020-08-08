https://news.day.az/politics/1260734.html МИД Азербайджана о незаконном переселении ливанских армян в оккупированный Нагорный Карабах
МИД Азербайджана о незаконном переселении ливанских армян в оккупированный Нагорный Карабах
Армения предпринимает попытки незаконного переселения армянского населения из некоторых стран Ближнего Востока в Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджана, которые являются признанными на международном уровне территориями Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом сказала глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя сообщения некоторых СМИ о переселении ливанцев армянского происхождения на оккупированные территории Азербайджана после взрыва, произошедшего в порту Бейрута.
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