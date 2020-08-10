https://news.day.az/politics/1261214.html Истребители ВВС Азербайджана и Турции выполнили учебно-тренировочные полёты - ФОТО - ВИДЕО
Истребители ВВС Азербайджана и Турции выполнили учебно-тренировочные полёты - ФОТО - ВИДЕО
В ходе первого этапа азербайджано-турецких совместных летно-тактических учений "TurAz Qartalı - 2020" экипажи истребителей Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана и Турции выполнили учебно-тренировочные полёты.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны, согласно сценарию этапа учений, военные пилоты отработали технику пилотажа, а также полеты парами и звеньями.
Экипажи боевых самолетов успешно справились с поставленными задачами.
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