Армянское лобби требует захвата Тбилиси

Армянское лобби постоянно занимается подстрекательством российских политиков, преследуя цель вести Россию к дальнейшему осложнению отношений с бывшими постсоветскими странами.

И в этом цели мирового армянства и глобалистов совпадают - не допустить усиления России и сближения народов бывшего СССР (при лидерстве РФ) в формате Евразии.

Как передает Day.Az, только недавно российский сайт Gradator.Ru анализировал предательские призывы армянского шовиниста Семена Багдасарова к наступлению на дружественный Азербайджан и упреках в нерешительности, как почти с аналогичными претензиями к Москве, упрекая в нерешительности, на этот раз относительно Грузии, выступает соплеменница Багдасарова - Маргарита Симоньян.

В 12-ю годовщину пятидневной войны в Грузии Симоньян, которую за пределами России слепо называют "главный пропагандист Кремля", написала очередной провокационный пост в Твиттер.

Итак, Маргарита Симоньян в посте от 8.08.2020 г. указывает Кремлю:



"Нерешительность - главная наша беда.

Нерешительность не красит ни страну, ни мужчину, ни геополитику.

Как у классика, в итоге мы огребаем и войну, и позор.

Не взяв Тбилиси, не поставив жирную точку на Донбассе, мы что - избежали санкций? Стали любимчиками соу-коллд мирового сообщества?

Не то что подмосковному ежу, а даже уже пицундской ящерице понятно - нас будут мочить, что бы мы ни делали. Даже не заморочатся искать сколько-нибудь вразумительный повод.

Поэтому делать надо то, что нужно нам. Всегда".

Кто такая Симоньян, чтобы указывать и пенять руководству российской державы, да еще открыто призывать к территориальным захватам соседних государств - Украины, Азербайджана, Грузии? Разве Симоньян не понимает, какую волну агрессии и раздражения против России своими постами поднимает в обществах этих стран? Конечно, понимает. В армяно-американской школе ее хорошо обучили технологиям манипулирования общественными настроениями.

На последний пост, как и следовало ожидать, соответственно отреагировали в Грузии.

"Очень многозначительно здесь упоминание Симонян о "пицундской ящерице". Ящериц в Абхазии, в Пицунде (древний грузинский город Бичвинта) абхазские сепаратисты и армянские боевики, и стоявшая за ними российская армия, оставили. Но вот практически все грузинское население и в Пицунде, и в Гагре, и в Сухуми было уничтожено или изгнано из родных домов. Особенно зверствовали соплеменники Симоньян из батальона им Баграмяна. И никакой "нерешительности" в уничтожении соседей-грузин они не проявляли. На что намекает Симоньян cловами о "пицундской ящерице", сожалея о том, что в августе 2008 г. российские войска не взяли Тбилиси? Сожалеет, что в Тбилиси не был устроен такой же геноцид (совершенный армянскими боевиками - авт) в отношение грузинского населения, как в Пицунде и Сухуми? Тогда бы исполнилась мечта армянских националистов, и Тбилиси (как и Абхазия - авт) стал бы "армянским городом"?", - пишут популярные грузинские СМИ.

Давайте проанализируем, чего добивается Симоньян, своими постами провоцируя всплеск антироссийских настроений, тем более в тех странах, с которыми Россия ментально и географически связана и в хорошем смысле обязана жить в мире.

Во-первых, она изначально, скрывая смысл под пафосом, выставляет Россию агрессором - "мы огребаем и войну, и позор".

И раз уж Россия все равно "агрессор", согласно армянской логике Симоньян, так давайте дойдем до конца и захватим Тбилиси, и также подарим столицу Грузии армянам, как и Абхазию? Вряд ли сегодня кто-то, знающий реалии нынешней Абхазии, сомневается, что этот бывший регион Грузии перешел де-факто к Армении. То есть, армяне прибрали к рукам этот богатый курортный регион, а "агрессором" весь мир называет Россию. При этом по счетам - моральным и материальным, платит Россия и российский народ.

Как известно, Тбилиси, плотно заселенный армянским этносом, как и грузинские регионы Самцхе-Джавахети, Ахалкалаки, армяне так же, как и Карабах, называют своими "исконными" землями и не скрывают своих территорильных притязаний к Грузии. Понятно, что армяне всего добиваются, и все получают за счет России. Согласно их замыслам, пусть русские кровь проливают, пусть русские пачкаются, к чему собственно и призывает Симоньян, а на выходе результатами воспользуются армяне. Вот Симоньян и пишет: "Поэтому делать надо то, что нужно нам. Всегда!". Понятно, кому это "нам"? Конечно, армянам, претендующим и на Тбилиси.

А зачем россиянам столица Грузии и новая война, тем более за армянские интересы? Да еще и на нескольких фронтах, учитывая, что политическое армянство руками России мечтает заполучить еще новые территории у Азербайджана и часть территорий у Турции. А для этого Кремль "всего лишь" должен проявить "решительность", к которой подталкиваяют багдасаровы и симоньяны, и начать войну со всеми, кто не желает добровольно отдавать свои земли под территорию "великой Армении".



Грузинские СМИ так и пишут: "Судя по тональности публикации Маргариты Симоньян, она не прочь, чтобы Россия взяла Тбилиси в интересах "союзников" и "многострадального народа". Тем более что поводом для этого вполне может быть разжигание "большой войны" на Кавказе, которую провоцирует та же Армения (как при недавнем нападении армянских войск на Азербайджан в Товузском районе)".



Грузинские аналитики справедливо сомневаются в искренности критики Никола Пашиняна со стороны Симоньян.

"Симоньян не меньше армянская националистка, чем Пашинян, и не меньше, чем он, хочет присоединения к "великой Армении" чужих земель. Единственное различие между ними в том, что Симоньян считает, что Армения должна "собирать земли" под патронатом России, а Пашинян хочет это делать под патронатом Запада", - пишут в Грузии.

Что же касается недальновидных действий МИД РФ в отношении Украины, Азербайджана, Грузии, Турции, то здесь особая ответственность возлагается на главу МИД РФ Сергея Лаврова (Калантарова)...