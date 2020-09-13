Армянская диаспора превращает жизнь ростовских предпринимателей в ад

Ростовские предприниматели обвиняют в вымогательстве начальника отдела государственной и ведомственной правовой статистики областной прокуратуры Альберта Акопяна. По имеющейся информации Акопян связан с криминальным авторитетом Ваганом Неркараряном (Карлик), который был арестован сотрудниками центрального аппарата ФСБ как особо опасный преступник в апреле и этапирован в Москву.

Как передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru, банда "Карлика" вымогала у предпринимателей деньги. Но если кто и отказывался платить Вагану Неркаркаряну, то Альберт Акопян, совместно со следователями районных прокуратур быстро лепил уголовные дела. Особенно ему мог помогать в этом еще один представитель из солнечной Армении, следователь Пролетарского района Овсеп Акопян.

Согласно информации, у прокурора Акопяна есть родной брат Роберт Акопян. Он постоянно выигрывает тендеры. И только за последнее время выиграл тендеры на 137 млн. рублей.

Известно также, что Неркарарян поддерживал тесные контакты с рядом высокопоставленных ростовских силовиков, в частности экс-главой ГУФСИН Муслимом Даххаевым, который сегодня содержится в СИЗО. Кроме того, Неркарарян плотно "сотрудничал" с людьми из окружения губернатора Василия Голубева, в частности главой армянкой диаспоры Ростова, с депутатом областного заксобрания и бизнесменом Арутюном Сурмаляном. Сурмалян владелец девелоперских компаний "Галактика" и "Инвестпроект" (последняя, получала землю без проведения торгов).

Депутат также близко общался с бывшим прокурором области Юрием Барановым, занимавшим свой пост с 2012 года и неожиданно ушедшим в отставку в минувшем июне, не доработав всего два месяца до пенсионного возраста. Увольнение Баранова дало старт к написанию заявлений "по собственному желанию" несколькими высокопоставленными сотрудниками прокуратуры.

В отсутствии прокурора области, разбираться во всех криминальных армянских хитросплетениях предстоит назначенному несколько дней назад на должность зампрокурора прибывшему из Москвы Александру Гацко.