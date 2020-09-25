Президент Ильхам Алиев: Мы представляем миру пример терпимости и сосуществования

Несмотря на трудности, вызванные оккупацией со стороны Армении, Азербайджан смог создать стабильное, современное, демократическое и мультикультуральное государство. Развитие демократии и защита прав человека входят в число основных приоритетов нашего правительства. Полностью обеспечиваются все фундаментальные права, в том числе свобода выражения, свобода медиа, свобода собраний, свобода вероисповедания и развитие гражданского общества. Несколько месяцев назад мы выступили с инициативой широкого политического диалога. Все основные политические партии поддержали эту инициативу. Успешно начавшийся этот политический диалог усилит нашу политическую систему и послужит устойчивому развитию Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении в видеоформате на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава государства подчеркнул, что мультикультурализм - образ жизни азербайджанского народа. Мы представляем миру пример терпимости и сосуществования. Начатый Азербайджаном в 2008 году "Бакинский процесс" имеет целью укрепление диалога и сотрудничества между мусульманским миром и Европой и поддерживается ООН. Проводимый в Азербайджане раз в два года Всемирный форум по межкультурному диалогу резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН признан как "основная глобальная платформа для поощрения межкультурного диалога".