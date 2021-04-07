«Искандеры» в Шуше

Пресловутые "Искандеры" все же были применены. Это уже доказанный факт, но не все так просто, как может показаться на первый взгляд.

Все помнят истеричный восторг, с которым на параде в Ереване в 2016 году было встречено появление этих ракетных комплексов. "Искандеры" после разгромных для армян апрельских боев были предоставлены Еревану в качестве "средства сдерживания Азербайджана", то есть для страховки от дальнейших попыток азербайджанской стороны освободить свои земли военным путем. Как показали дальнейшие события, сдержать Азербайджан не удалось, однако российские ракеты стали объектом крупного скандала.

В ходе работ по разминированию специалистами АНАМА были обнаружены рядом с Шушой обломки ракеты "Искандер". Не какие-то отметки, а хорошо узнаваемые фрагменты с четко читающимся серийным номером. В Армении сейчас пытаются обвинять азербайджанскую сторону в "фальсификации", но это, конечно, смешно - во всех своих шагах Азербайджан действует очень четко, в соответствии с международными нормами и привлекая к работе независимых специалистов. Слепить фрагменты "Искандера" в какой-то мастерской, чтобы обвинить Ереван и подставить Москву?.. Более несерьезного аргумента представить, пожалуй, невозможно.

Российская сторона устами Дмитрия Пескова заявила, что не располагает информацией об этом. Тем не менее, ракеты обнаружены, и как-то не верится, что через пару дней в Баку станут делать вид, что ничего не было. Это вряд ли.

В вопросе сброшенных на Шушу "Искандеров" есть много нюансов, в которых будут разбираться специалисты. Но в российских и мировых СМИ (подчеркнем - не азербайджанских) уже рассматривается версия контрабанды и причастности к этому преступлению влиятельного российского армянства. То есть проданный Еревану "Искандер" действительно не стрелял, а по Шуше были выпущены ракеты, незаконно ввезенные окольными путями в период войны. Как известно, в период боевых действий в Армению продолжало поступать вооружение, и нельзя исключать никаких вариантов. Любые попытки отрицать реалии разбиваются о распространенные АНАМА фото, говорящие сами за себя.

Азербайджан не любит делать сенсации, когда речь идет об отношениях с дружественными ему странами. Очень долго после того, как в Армении разразился "искандеровый" скандал с участием Саргсяна и Пашиняна, азербайджанская сторона старалась руководствоваться заверениями Минобороны РФ о том, что Никола черт попутал. Только после того, как были найдены доказательства, Баку указал на неопровержимый факт - да, по Шуше стреляли "Искандерами". Пашинян оказался недалек от истины, в том числе говоря о том, что "ракеты взрывались на 10 процентов", что, конечно же, стало счастливым обстоятельством для древнего азербайджанского города...

"Факты, представленные АНАМА, свидетельствуют о том, что ракеты "Искандер" все-таки применялись. Теперь мяч находится на российской стороне, и она либо будет продолжать гнуть прежнюю линию о том, что комплексы не применялись, либо начнется расследование (на каком уровне, пока не понятно). Потому что "Искандер" это не просто вооружение, а вооружение стратегического характера. И любое перемещение его даже в пределах РФ четко фиксируется со стороны МО России. Контрабанда же это показатель того, что не все в порядке в рядах ВС РФ. Использование "Искандеров" вне пределов России без ведома российской стороны чревато последствиями для престижа этой страны и в частности ее министерства обороны", - сказал в комментарии Day.Az известный азербайджанский политолог Фархад Мамедов.

По мнению политолога, Россия, вероятно, будет продолжать говорить, что "Искандеры" не применялись. Если же начнется расследование, итоги его непредсказуемы.

Мамедов напомнил, что с 2016 года Азербайджан на самом высоком уровне заявлял, что не понимает передачу данного типа вооружений Россией Армении. С другой стороны, с этого началась гонка вооружений, потому что после заявлений о закупках Арменией "Искандеров", Азербайджан приобрел "Полонез", пакистанские ракеты и другие виды вооружений, которые создавали баланс с данными ОТРК.

Наш собеседник подчеркнул, что боевые действия шли на международно признанной территории Азербайджана. Армения не раз за время войны атаковала ракетами со своей территории мирные азербайджанские города, устраивая таким образом провокации для вовлечения в военные действия ОДКБ и, в первую очередь России. Но Азербайджан не отреагировал на эти провокации так, как ожидали в Ереване.

"Что касается продажи "Искандеров" агрессивному государству вроде Армении, то уже выявленные факты показали, что Ереван безответственно отнесся к своим обязательствам и фактически подставил Москву. Потому что история с "Искандерами", как не крути, оставит след в двусторонних отношениях и будет иметь большой международный резонанс. Как в контексте авторитета ВПК России, так и в том контексте, что подобные ракеты, оказывается, возможно вывозить из РФ контрабандным путем. Других объяснений пока что в обсуждениях нет.

Почему Песков отреагировал фактически никак? А что он мог сказать? Тут надо либо продолжать все опровергать, либо признаваться. В последнем случае придется либо признавать некачественность этих стратегических ракет, либо согласиться с тем фактом, что ракеты "Искандер" можно выкупить и переправить с территории России контрабандным путем. А это показывает российскую сторону на международном уровне не с самой лучшей стороны.

В любом случае, будем следить за развитием ситуации и новыми подробностями", - сказал Фархад Мамедов.

P.S. Информация к размышлению - по сообщениям российских СМИ, сотрудники Уральской оперативной таможни пресекли попытку пересылки в Армению запчасти стабилизатора и поляризационного реле для танка Т-72. По информации завода-изготовителя, данный товар относится к номенклатуре главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ и запрещен к свободной продаже...

Лейла Таривердиева