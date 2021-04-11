Азербайджанский Агдам – яркий пример урбицида

Город Агдам, освобожденный от армянской оккупации во время Второй Карабахской войны, является ярким примером урбицида.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Урбицид - это термин, который дословно переводится как "насилие над городом". Освобожденный город Агдам, который был полностью разрушен и разграблен в результате 30-летнего вандализма Армении, является яркой иллюстрацией УРБИЦИДА. Агдам называют "Кавказской Хиросимой"", - отметил Гаджиев.