https://news.day.az/politics/1333146.html Азербайджанский Агдам – яркий пример урбицида – Хикмет Гаджиев - ФОТО
Азербайджанский Агдам – яркий пример урбицида – Хикмет Гаджиев - ФОТО
Город Агдам, освобожденный от армянской оккупации во время Второй Карабахской войны, является ярким примером урбицида.
Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
"Урбицид - это термин, который дословно переводится как "насилие над городом". Освобожденный город Агдам, который был полностью разрушен и разграблен в результате 30-летнего вандализма Армении, является яркой иллюстрацией УРБИЦИДА. Агдам называют "Кавказской Хиросимой"", - отметил Гаджиев.
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