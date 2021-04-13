Азербайджан и еще 20 стран приглашены к участию в конференции по Афганистану в Стамбуле

Представители Азербайджана, России, США, Евросоюза, НАТО, Организации исламского сотрудничества (ОИС) и еще 20 стран приглашены для участия в конференции по Афганистану.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил дипломатический источник. Организованное ООН, Турцией и Катаром мероприятие пройдет в Стамбуле с 24 апреля по 4 мая.

"Приглашения были направлены Австрии, Азербайджану, Канаде, Китаю, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Ирану, Италии, Японии, Казахстану, Киргизии, Норвегии, Великобритании, США, Узбекистану, Пакистану, Таджикистану, Туркмении, верховному представителю Евросоюза, генсеку НАТО и генсеку ОИС", - сказал собеседник агентства.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик информировал, что в мероприятии в видеоформате планирует принять участие глава всемирной организации Антониу Гутерриш.

Как сообщили ранее в турецком МИД, конференция по мирному урегулированию в Афганистане пройдет с участием представителей Исламской Республики Афганистан и [радикального] движения "Талибан". Там подчеркнули, что "главная цель Стамбульской конференции по мирному процессу в Афганистане заключается в том, чтобы ускорить и дополнить текущие внутриафганские переговоры в Дохе по достижению справедливого и прочного политического урегулирования".