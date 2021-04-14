Азербайджанские парламентарии отправляются в Россию

Парламентская делегация под руководством председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой 14 апреля отправляется в Санкт-Петербург для участия в весенней сессии Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.

Об этом Day.Az сообщает в среду со ссылкой на Милли Меджлис.

В состав делегации входят депутаты Низами Сафаров, Арзу Нагиев, Амина Агазаде, Михаил Забелин и Эмин Гаджиев, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

В рамках сессии пройдут совещание Совета МПА СНГ, 52-е пленарное заседание Ассамблеи и заседания постоянных комиссий.

Предложенные к обсуждению в ходе сессии вопросы будут вначале рассмотрены на совещании Совета в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, а в ходе пленарного заседания пройдут прения на тему "Правовое регулирование миграционных процессов в период пандемии и роль парламентов государств-участников СНГ в этом процессе". Азербайджанские депутаты выскажутся по вопросам, которые будут обсуждаться на собраниях постоянных комиссий.

Также делегация Азербайджана примет участие в международной парламентской конференции "Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID-19. Терроризм и насильственный экстремизм".

Кроме того, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова проведёт ряд встреч с руководителями других делегаций, принимающих участие в мероприятии.

Визит завершится 16 апреля.