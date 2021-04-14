https://news.day.az/politics/1334158.html Премьер-министр Азербайджана обсудил двусторонние отношения с послом Турции
Премьер-министр Азербайджана обсудил двусторонние отношения с послом Турции
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 14 апреля встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турции Эрканом Озоралом в связи с завершением его дипломатической миссии в стране.
Как сообщили в среду Day.Az в Кабинете министров, в ходе встречи было выражено удовлетворение развитием братских связей между Азербайджаном и Турцией в различных сферах.
Было отмечено, что Президент Ильхам Алиев высоко оценил деятельность посла в Азербайджане.
Премьер-министр пожелал послу Турции успехов в будущей деятельности.
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