https://news.day.az/politics/1334239.html О принце Филиппе, герцоге Эдинбургском в эфире Михаила Гусмана на радио "Эхо Москвы" - ВИДЕО
О принце Филиппе, герцоге Эдинбургском в эфире Михаила Гусмана на радио "Эхо Москвы" - ВИДЕО
Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "48 минут", которая транслируется на Youtube-канале "Эхо Москвы".
Темой передачи стала личность принца Филиппа, герцога Эдинбургского.
Day.Az представляет полную видеозапись передачи.
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