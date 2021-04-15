О принце Филиппе, герцоге Эдинбургском в эфире Михаила Гусмана на радио "Эхо Москвы"

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "48 минут", которая транслируется на Youtube-канале "Эхо Москвы".

Темой передачи стала личность принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

Day.Az представляет полную видеозапись передачи.