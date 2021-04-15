Президент Ильхам Алиев поздравил главу Джибути

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг направил Президенту Джибути Исмаилу Омару Гелле поздравительное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Республики Джибути.

Азербайджан и Джибути соединяют традиционные узы дружбы и сотрудничества. С теплотой вспоминаю Ваш визит в Азербайджан для участия в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку и нашу встречу с Вами.

Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для дальнейшего расширения связей между Азербайджаном и Джибути, на пути продолжения основанного на взаимном доверии и поддержке сотрудничества как в двустороннем порядке, так и в рамках международных институтов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей деятельности на благо дружественного народа Джибути", - говорится в поздравительном письме главы государства.