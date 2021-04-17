На сарае Армен Саркисян написано, а там дрова лежат

На сарае можно всякое написать, но там дрова лежат. Для президента Армении, этого "неуловимого Джо", как назвала Армена Саркисяна скандально известная Наира Зограбян, эта очевидная истина является трудной для понимания. Он вообще зарекомендовал себя большим "оригиналом". То как-то своевременно заболевает, столкнувшись с необходимостью принятия важного решения, то пытается и рыбку съесть и на трамвае прокатиться, как это было в случае конфликта между Николом Пашиняном и Оником Гаспаряном.

Кроме того, Саркисян обладает способностью "своевременно прозревать". Так, совсем недавно он произнес поразительную тираду. "Но если посмотреть с нашей стороны, речь идет о наших ошибках - то мы снова поверили в то, что хотели. Нам показалось, что война уже закончена, вопрос уже решен. А он далеко не был решен", - умозаключил действующий президент РА. Такого простодушного признания в собственной политической незрелости, близорукости, если не сказать глупости, не делал, пожалуй, не один президент в мире. Даже, если речь идет о президенте фирмы по пошиву веников.

С другой стороны, Саркисян хорошо устроился. Он взял на вооружение логику директора торговой базы из кинокомедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Это выражается не только в том, что Саркисян не брезгует общаться с прототипами Труса, Балбеса и Бывалого в армянской политике. Он также пытается инсценировать бурную деятельность, отвечая всем своим критикам фразой "Все уже украдено до нас".

При этом, он с радостью использует любую возможность, позабыв обо всех недавно в красках описываемых собственных недугах, использовать любую возможность для отъезда из страны, рулить которой, пусть и имея сильно усеченные полномочия, ему доверили. На сей Саркисян посетил соседнюю Грузию. " А чего приезжал-то?", этот вопрос теперь интересует многих в Грузии. В РА же все поняли, что президентом их страны является тот, кто любит вояжи без конкретных результатов, но дающие возможность хоть на несколько дней спастись от грустных армянских реалий.

В общем, очутился Армен в Тбилиси, посетил резиденцию президента Грузии, оставил в книге посетителей запись. И все бы ничего, но сопроводил он свою запись рисунком с контурами горы Агры-Даг, которую армяне называют Араратом. Еще раз, для большего понимания масштаба инфантилизма армянского "Неуловимого Джо": президент РА прибывает в Грузию, но по итогам его визита запомнятся не прорывные договора , развивающие армяно-грузинские отношения, а примитивная, стиле надписи на сарае, пакость.

И ежу ведь понятно, что Саркисян, Пашинян и все руководство РА, равно как и все граждане Армении и проживающие в разных странах мира армяне, могут хоть до посинения назвать Агры-Даг исковерканным названием, эта гора была , есть и будет на территории Турции. Озвучивать территориальные претензии , без риска дать повод для сравнения себя с Моськой, что лает на Слона, просто невозможно.

Особенно в условиях, когда даже удовольствие видеть Агры-Даг издалека могут позволить все меньше граждан Армении. Это, кстати, признал недавно и Армен Саркисян. "Сегодня тысячи людей думают, как купить билет, уехать в Россию или получить американскую визу. Эмиграция из страны может получить кризисные размеры", заявил он. А это уже то, до чего РА докатилась , в том числе и благодаря этому мелкому пакостнику. Который, вместо работы во благо страны, президентом которой является, предпочитает рисовать ГРУ Агры-Даг в книге почетных гостей президента Грузии.

Впрочем, вполне возможно, что не связывая реальных надежд с Арменией, как с государством, которое выберется из болота проблем, Саркисян сосредоточился на увеличении числа представителей армянской диаспоры. Стоило ли ради этого садиться в президентское кресло? Не нам судить. Но вот то, что Саркисян умудрился доказать свою полнейшую политическую импотенцию и является уже сейчас, занимая высокую должность, оставаться более презираемым политиком, чем даже Серж Саргсян, это то, о чем в РА не говорит ныне только ленивый. И вполне может случиться, что на сараях в Армении могут массово писать имя действующего президента. Хотя там по-прежнему будут лежать дрова.

Акпер Гасанов