Возвращение «блудного» Налбандяна

Предвыборные страсти в Армении с каждым днем накаляются все больше и больше. Участники предстоящих выборов используют любую возможность, чтобы выливать ушаты грязи, обвиняя друг друга в предательстве национальных интересов и сдачи Карабаха.

Как Н. Пашинян, так и его оппоненты, сливают огромное количество компромата, искажая реальные факты и пытаются представить причины поражения Армении во второй Карабахской войне в выгодном для них свете.

Нужно обратить внимание на то, что главной темой внеочередных парламентских выборов 2021 года стала тема Карабаха, а не глубочайший экономический кризис, который практически поставил страну на грань банкротства. И не эпидемия короновируса, которая стремительно растёт, унося все больше жизней.

Причиной этого является то, что более 30 лет армянское общество страдало очень опасной болезнью под названием "экспансионизм", которая не только привела к разрушительным войнам, но и к изоляции самой Армении от всех региональных проектов.

Оккупировав 20% азербайджанской территории и изгнав почти 1 миллион азербайджанцев, используя зарубежную помощь и внутриполитический хаос в Азербайджане в начале 90х годов, армянская сторона держала курс на замораживание конфликта, надеясь сохранить оккупированные земли, а в перспективе добиться международного признания сепаратистов с целью достижения главной цели: присвоения Карабахского региона Азербайджана, присоединив его к Армении.

Долгое время армянская сторона имитировала переговорный процесс и с помощью влиятельных зарубежных покровителей пыталась добиться от Азербайджана фактического признания итогов первой Карабахской войны, взамен на незначительные уступки, что в конце концовпривело к возобновлению широкомасштабных боевых действий и Второй Карабахской войне.

Таким образом, после подписания трёхстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года, в регионе создалась новая геополитическая ситуация, которая в корне изменила сложившийся в предыдущее время статус кво и положила конец всем возможным компромиссам, которые могли быть достигнуты в результате мирного решения Карабахского конфликта.

Однако, некоторые армянские политики не поняли элементарных истин и продолжают вести себя так, как будто ничего не изменилось.

Одним из таких "горе политиков" оказался и бывший министр иностранных дел Армении Эдуард Налбандян, занимавший этот пост почти 10 лет (с 2008 года по 2018 год), не мало сделавший для того, чтобы переговоры в рамках Минской группы были бы похоронены.

Не долго хранивший молчание, бывший министр вновь заговорил и дал интервью проармянскому французскому изданию, в котором раскрыл "сенсационные" по его мнению, подробности всего, что происходило на переговорном процессе до войны, когда он был министром и в очередной раз попытался скинуть на Азербайджан ответственность за все беды Армении.

Конечно, как выпускник МГИМО, Эдуард Агванович получил неплохое образование в одном из лучших ВУЗов СССР. Но он видимо не усвоил главного урока дипломатии- незыблемости принципов международного права, в особенности в отношении территориальной целостности и нерушимости границ международно признанных государств.

Хранивший молчание, особенно в ходе Второй Карабахской войны, бывший главный армянский дипломат, решил, что его время пришло и в случае возможных политических изменений, ему опять выпадет шанс занять высокое кресло.

Он выступил с резкой критикой нынешнего армянского руководства и воспел "успехи" переговорной политики своего бывшего шефа - бывшего Президента и незадачливого премьер-министра, а по совместительству полевого командира сепаратистов- военного преступника С. Саргсяна, не забыв приукрасить свои "скромные" заслуги в деле ведения переговоров.

Всегда отличавшийся умением заводить нужные связи и знакомства, Эдуард Агванович, благодаря успешной женитьбе, сделал неплохую карьеру в МИД СССР, занимая посты в посольствах на Ближнем Востоке, в странах с влиятельной армянской диаспорой, где его "подкармливали" соотечественники.

Ещё тогда он приложил не мало усилий для того, чтобы оттуда в Карабах было доставлено оружие и боевики для разгоревшегося конфликта. Так что, "заслуг" у бывшего главного армянского дипломата не мало, как в развязывании конфликта, так и в попытках его "вечной" заморозки.

Отвечая на вопросы, Э. Налбандян как всегда, представил себя и своего бывшего шефа, как единственных защитников прав армянского народа. Вспоминая переговоры, он перевернул все с ног на голову, искажая не только содержание, но и суть.

Согласно его теории, "бедная" Армения подверглась нападению злого и варварского Азербайджана, который просто не дал возможность "мирным армянским военнослужащим" жить и трудиться на оккупированной Азербайджанской земле.

Как всегда, Э. Налбандян дезинформирует армянское общество говоря о том, что международные посредники признали принцип самоопределения армянского населения Карабахского региона, как один из главных принципов мирного урегулирования.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда публично заявлял, что любое мирное урегулирование и автономия возможна лишь в рамках территориальной целостности Азербайджана, так что армянской стороне и международным посредникам заранее была известна позиция азербайджанского руководства и все возможные обсуждения.

Пытаясь обелить действия армянской стороны на переговорах, он вновь, по своему трактуя Мадридские принципы, попытался свести все к тому, что мирное урегулирование конфликта возможно было лишь не при поэтапном варианте, как предлагала азербайджанская сторона, а при пакетном варианте, как пыталась этого добиться Армения.

То есть, Армения увязывала возможный статус армянского населения Карабаха с освобождением части оккупированных территорий. При этом, сохраняя оккупацию и добиваясь демилитаризации освобождаемых территорий, что вообще не позволяло осуществить возвращение беженцев и восстановление разрушенных населенных пунктов.

Естественно, что эта неконструктивная армянская позиция вызывала резкое противодействие со стороны азербайджанской дипломатии, которая стойко стояла на страже интересов Азербайджана, не смотря на давление со стороны некоторых международных посредников, которые пытались добиться односторонних уступок со стороны жертвы конфликта Азербайджана для умиротворения агрессора Армении.

Не успокаиваясь, Э. Налбандян обвинил Азербайджан в том, что азербайджанская сторона всегда пыталась выйти из переговорного процесса, отказывавшись от всех предложений международных посредников, а Армения всегда соглашалась со всеми предложениями и была настроена на мирное решение конфликта.

Наверняка, бывший армянский министр, делая такого рода заявления надеется на то, что все свидетели того, что происходило будут молчать, исходя из джентльменского соглашения о неразглашении содержания переговоров и конфиденциальности.

Однако учитывая то, что вопрос статуса уже сгнил на свалке истории и сложилась новая геополитическая ситуация, следует напомнить "возвращённому блудному сыну" некоторые истины, о которых он умолчал или исказил.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда стоял на страже интересов азербайджанского государства, территориальной целостности и нерушимости границ. Поэтому позиция Азербайджана была незыблема на протяжении всего переговорного процесса.

То есть все возможные компромиссы, которые обсуждались и рассматривались Азербайджанской стороной лишь через призму восстановления территориальной целостности и освобождения оккупированных территорий.

Азербайджанская сторона, не смотря на неконструктивность армянской позиции, участвовала в переговорах и никогда не ставила вопрос о выходе из переговорного процесса, не смотря на то, что ход переговоров и позиция посредников вызывала недовольство азербайджанского общества.

Именно армянская сторона своей непримиримой позицией делала все, чтобы вынудить Азербайджан выйти из переговорного процесса, чтобы затем обвинить в срыве мирного процесса и создать предпосылки для международного признания сепаратистов.

Постоянно провоцируя перестрелки на линии соприкосновения, армянская сторона надеялась на то, что разрастание боевых действий приведёт к международному вмешательству и практическому закреплению оккупации.

Никогда азербайджанская сторона не соглашалась на пакетный вариант урегулирования и все обсуждения шли в рамках принятия поэтапного варианта по формуле 5+2, с приданием армянскому населению Карабахского региона статуса автономии в составе Азербайджана.

Эта позиция отвергалась армянской стороной, которая увязывала вопрос освобождения с вопросом статуса и Лачинского коридора. Попытки навязывания не соответствующих Конституции Азербайджана каких-либо вариантов, немедленно пресекались руководством Азербайджана.

События апреля 2016 года ещё раз подтвердили, что армянское руководство потерпев поражение, сразу же бросилась умолять своего главного союзника Россию остановить Азербайджан, обещая освободить часть оккупированных территорий, а затем просто проигнорировало обещание, поставив посредника в очень неудобное положение.

Э. Налбандян своим насквозь лживым интервью попытался не только свалить все причины поражения на своих оппонентов, но и вновь доказал, что реваншистские настроения продолжают витать в воздухе, что опасно для мира и стабильности в регионе.

Аппелируя уже давно неактуальными тезисами, Э. Налбандян пытается внушить армянскому народу то, что ещё не все потеряно, если мы придём к власти, мы все изменим.

А международному сообществу втирает очки своим фальшивым пацифизмом и миролюбием в надежде, что провалившие свою миссию посредники вновь начнут оказывать давление на Азербайджан.

Но увы, все это уже в прошлом, так что возвращение "блудного" Налбандяна провалилось, так же, как вся его деятельность на посту министра.

У Армении есть только один путь-это отказаться от ложных амбиций и стать на путь мирного диалога и сотрудничества. Антиазербайджанская и туркофобская риторика, которой изобилует такого рода интервью провалившихся политиканов, могут лишь спровоцировать новую напряженность, поставив Армению в безисходное состояние, которая и так с дышит на ладан.

Единственным выходом из тяжелейшего кризиса может быть отказ от провалившихся идей "миацума" и "арцаха", интеграция армянского населения Карабаха в азербайджанское общество, открытие региональных транспортных коридоров.

Позиция Э. Налбандяна и его боссов из так называемого "Карабахского клана"-это позиция "ястребов", которые готовы жертвовать жизнями простого армянского народа ради мифических радикальных идей и собственных меркантильных интересов.