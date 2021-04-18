Армянские «добровольцы» угрожают НАТО

Любительская команда игроков Ереванского электротехнического завода предлагает футболистам туринского "Ювентуса", мюнхенской "Баварии", испанской "Барселоны" свои услуги по обучению всему тому, что им необходимо для победы в Лиге Чемпионов. Нелепо будет выглядеть такое предложение? Согласен. Более того, даже в качестве первоапрельской шутки все это прозвучит неуместно.

Но ведь ровно также нелепо, неуместно и не смешно выглядит и предложение, которое озвучил некий "добровольческий отряд" да еще и под названием "Армянские Орлы". То есть, это даже не представители ВС или МО Армении, а "добровольцы", решившие пропиариться весьма забавным, если не сказать противоестественным, способом. Почему противоестественным? Потому, что пожалуй впервые вижу, как озвучивающие рекламное предложение говорят не о своем успехе, а о всеобщем позоре, фиаско, разгроме, в котором они принимали участие именно как проигравшая, униженная, деклассированная сторона.

Говоря конкретнее "Армянские Орлы" гордо заявляют о своем участии в 44-дневной войне. Даже очень поверхностно знакомый с историей армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта человек наверняка слышал о том, что по итогам этой войны армянская армия была разгромлена. Именно по этой причине премьер-министр РА Никол Пашинян был вынужден подписать капитуляцию.

Даже официальное количество жертв с армянской стороны было на несколько тысяч больше, чем с армянской. Неофициально же, по признаниям армянских же экспертов и политиков, разница была в разы. Плюс, Армения потеряла военной техники на сумму в 5 миллиардов долларов. Часть военных трофеев армянской стороны выставлено в Баку, в музее под открытым небом. Увидеть все то, что бросила армянская сторона, спасаясь бегством, могут все желающие.

Впрочем, и в РА не особо скрывают масштабов своего краха. Ведь даже согласно официальным данным, число дезертиров, то есть сбежавших с поля боя с армянской стороны, было свыше 10.000 человек. Имеется множество рассказов оставшихся в живых армянских военнослужащих о том, что происходило на поле боя. Если коротко, то все они повторяли , как мантру: "Еще раз проходить через такой ад, чувствуя собственное бессилие, беспомощность, мы не хотим и никому не советуем".

В этих условиях любая попытка с армянской стороны горделиво рассказывать о своем участии в 44-дневной войне, бесславно проигранной и разгромной, похожа на несмешной анекдот. Потому, что не может быть в реальности никаких "Армянских Орлов". Но могут быть армянские петухи не ощипанные, или курицы. Из последних можно сварить бульон, но никак не использовать в качестве грозного боевого отряда.

Тем не менее, "Армянские Орлы" веселят округу своим предложением. Причем, они заявляют о том, что готовы " бороться против НАТО в составе Вооруженных Сил дружественной России, защищая территориальную целостность единственного военно-стратегического союзника Армении - России". О, как! То есть, у самой РФ, у целого блока ОДКБ, в состав коего входит и РА, сил для противостояни НАТО, по версии армянских "добровольцев", нет. Одна надежда, получается на армянских птиц, на выдающих себя за "орлов" проходимцев.

Я бы, на месте тех, кому свои услуги предлагают эти господа, оскорбился. И напомнил бы Жванецкого, который писал о том, что воровать нужно не с убытков, а с прибылей. То есть, напомнил бы им о том, что "орлятам" нужно было бы научиться летать, а уже потом предлагать себя всем, кто не побрезгует.

А еще, надо бы напомнить этим проходимцам, что в НАТО, как и отдельно в ведущих странах мира, изучают ныне вовсе не опыт армянского повального бегства с поля боя, не опыт их "тактических отступлений" и безостановочного вранья собственному народу, а опыт блестящей победы Азербайджана в войне нового вида. Но, откуда ишак знает, что такое шафран? Откуда армянским "добровольцам", выдающим себя за "орлов", знать, что такое победы, методы ведения современного боя? Их хватает только на то, чтобы забавлять всех нелепыми, комичными предложениями.

Акпер Гасанов