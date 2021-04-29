Армяне поставили под вопрос национальную безопасность России

На днях в интервью национальному телевидению Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал ряд примечательных заявлений в адрес как армянской, так и российской стороны. В основе озабоченности азербайджанской стороны все те же "Искандеры-М", обломки которых были обнаружены под Шушой. Баку до сих пор не получил ответов на свои вопросы, заданные очень конкретно и адресно. Об истерике и несерьезных версиях, озвучиваемых в Ереване, мы уже не говорим.

Однако никто не должен думать, что все это заставит Азербайджан свернуть тему. Этого он делать не собирается. Наоборот, отвечая на вопрос журналиста, Президент Ильхам Алиев впервые раскрыл многие факты и назвал конкретные имена лиц, причастных к контрабанде российского вооружения до и во время второй карабахской войны. Вопрос очень серьезный, поэтому азербайджанская сторона долгое время старалась решить его без участия СМИ. Но другие стороны не продемонстрировали встречного желания, более того, начали строиться версии, уличающие Баку в фальсификациях и подлоге. Так, один из российских политологов заявил, что обломки "Искандера" могли быть завезены в Шушу при содействии турецкой стороны из Сирии, где использовались российским контингентом при обстрелах Идлиба. Версия была немедленно подхвачена армянством и начала раздуваться и дополняться безумными подробностями. На фоне молчания российской стороны возникла необходимость поделиться частью имеющейся информацией. Можно не сомневаться, что на самом деле у Баку на руках гораздо больше козырей, потому что Азербайджан не Армения, чтобы бросаться неподтвержденными обвинениями. Говоря о доставке "Искандеров" контрабандным путем, азербайджанская сторона подкрепляет свои слова фактами.

"Между Россией и Азербайджаном существуют связи стратегического партнерства. Российские миротворческие силы с согласия Азербайджана прибыли на нашу землю - в Карабах, Ханкенди и прилегающие территории. Мы считали, что этот новый формат сотрудничества укрепит наши связи. По сути, должен упрочить. Однако обнаружение ракет "Искандер-М" в городе Шуша и непредоставление нам по сей день полного ответа по данному вопросу, конечно, справедливо вызывают у азербайджанского народа и руководства Азербайджана чувства сожаления и удивления. Мы надеемся, что в этот вопрос будет внесена ясность. Отношения между стратегическими партнерами должны быть искренними. Азербайджан всегда был искренним со всеми стратегическими партнерами, всегда стоял на своем слове, выполнял данное слово. Трехстороннее Заявление также полностью выполнено Азербайджаном", - заметил глава государства.

Кстати, Президент Ильхам Алиев не считает выдвигаемые в российских СМИ версии попадаения запрещенного к экспорту вооружения случайными. Он напомнил, что во время войны контрабандным путем из России в Армению было отправлено большое количество оружия. Российская сторона была проинформирована Азербайджаном по данному вопросу на самом высоком и всех прочих уровнях. Официальные письма были направлены в ICAO, в письмах были указаны номера незаконных рейсов, но и оттуда ответа получено не было. Между тем, азербайджанской стороне доподлинно известно, кто из армянских дельцов России приобретал контрабандное оружие, кто и как организовывал рейсы в Ереван. Одним словом, Баку известно очень многое. Со стороны своего партнера России же Азербайджан ждет искренности.

"Я бы не сказал, что заявления Президента Ильхама Алиева - это месседж России. Наоборот, на мой взгляд, глава государства таким образом информирует российские власти о тех махинациях, которые происходят на определенном уровне с участием некоторых кругов. Незаконная торговля вооружением, тем более контрабанда таким оружием говорит о том, что в этом процессе участвуют и высокопоставленные лица. Так что в Москве должны сказать спасибо нашему Президенту за то, что он поднял этот вопрос, причем, так профессионально и обосновнно. Представленная им информация дает российской стороне возможности принять необходимые меры, чтобы в будущем не допускать подобных проблем", - сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Сегодня ситуация постепенно проясняется. Количество уничтоженной и трофейной армянской техники позволяет говорить о том, что соответствующего вооружения у Армении было гораздо больше, чем было заявлено и чем было допустимо. Это говорит о том, что армянская сторона широко использовала контрабанду российского оружия и до, и во время 44-дневной войны. В этом замешаны российские предприниматели армянской национальности. То количество вооружения, которое было уничтожено и взято в виде трофеев, уже превышает все нормы и квоты, определенные международными организациями по разоружению.

Теперь нам становится понятным, почему Пашинян делал слишком смелые заявления и почему министр обороны Тоноян грозил захватом новых территорий. Это все от перенасыщенности Армении вооружением. Этот фактор позволял Еревану строить далеко идущие планы, делать агрессивные выпады и грозить Баку. Все это говорит о том, что если бы Азербайджан в ответ на последнюю агрессию с армянской стороны не перешел бы в контрнаступление, переросшее в наступательную операцию, завершившуюся нашей победой, неизвестно, что бы предприняла Армения для расширения своих оккупационных планов. Они даже не скрывали своих намерений.

Контрабанда российского вооружения в интересах Армении приобрела такой широкий размах, что они уже замахнулись на такое оружие, как ОТРК "Искандер-М". Это очень серьезное вооружение, и без высокопоставленных должностных лиц РФ тут не обошлось. Эти лица сейчас пытаются затормозить, пустить на самотек и в конечном счете закрыть тему "Искандеров". Им не выгодно, чтобы этот вопрос ставился так остро, как он ставится сегодня.

Те факты, которые раскрыл в интервью Президент Ильхам Алиев, это дополнительная информация и она уже более конкретна, с указанием имен определенных лиц. Господин Президент всегда относится с уважением к партнерам Азербайджана. Тем более к России, с которой нас связывают стратегические партнерские отношения. Глава государства и сам не раз подчеркивал это, и потому завесу над имеющейся у Баку информацией он открывает очень осторожно и дипломатично. Думаю, у Баку достаточно информации для того, чтобы довести это дело до конца и чтобы лица, участвовавшие в контрабанде вооружений, в том числе запрещенных к экспорту ракет "Искандер-М", получили должное наказание.

Тот факт, что такое серьезное вооружение, как "Искандер", оказывается, можно легко закупить и переправить в Армению, говорит о проблемах в вопросах безопасности России. Более того, это уже не только вопрос безопасности России, он вышел за ее границы. И сегодня мы вправе задаться вопросом: а сколько таких "Искандеров" было незаконно переправлено и по каким направлениям, если российская сторона до сих пор не может дать правовую оценку факту, имея наглядные доказательства, части ракет с конкретной маркировкой и конкретными номерами? Российская сторона должна принять меры и ответить на вопрос, как "Искандеры" могли попасть в Армению. Повторю - это очень серьезное вооружение и его нельзя купить на черном рынке. Это вопросы безопасности, которые должны беспокоить не только Азербайджан. Это уже более глобальная проблема.

Президент Азербайджан подождал ответа Москвы на поставленные им вопросы и не дождался. У азербайджанской стороны, насколько я понял, достаточно информации, чтобы назвать вещи своими именами, а не пускать дело по ложному пути, как это делают армянская сторона и некоторые круги России, породившие безумную версию о том, что обломки "Искандера" якобы были доставлены в Шушу из Сирии. Эта версия призвана направить расследование по ложному пути.

На мой взгляд, рано или поздно мы получим ответы на поставленные вопросы. Президент Ильхам Алиев очень четко об этом сказал. Это не может не беспокоить наш народ, и он, как глава государства, отвечающий за интересы государства и народа, предоставляет общественности правдивую информацию.

Очень правильно глава государства провел параллели с действиями руководства Армении по отношению к своему народу и мировому сообществу. Президент Азербайджана открыт своему народу и ничего не скрывает от него. И народ это всегда чувствовал. Та информация, которую граждане Азербайджана получали во время 44-дневной войны, фактически поступала от первого лица государства и не расходилась с реальным положением дел. Армянское же руководство постоянно вводило в заблуждение свой народ, обманывало его. Причем, дезинформировал армян непосредственно сам Никол Пашинян.

На встрече с представителями СМИ зарубежных стран 26 февраля Президент Ильхам Алиев тоже очень открыто рассказывал о боевых действиях, и многие средства массовой информации потом подчеркивали открытость, правдивость и искренность нашего Президента. Полученная на пресс-конференции правдивая информация быстро разошлась по всем мировым СМИ.

Все аспекты - и то, во что превратили армяне оккупированные территории, и то, чем они были вооружены, и то, как они воевали и как они проиграли, все это показывает, чем все заканчивается, когда живешь мифами, небылицами и обманом.

Думаю, российская сторона с пониманием отнесется ко всем вопросам, прозвучавшим из Баку, и оценит искренность главы Азербайджана.

Лейла Таривердиева