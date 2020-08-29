Армянские торги российским оружием: как Ереван занимается контрабандой?

Россия все еще продолжает тайно, скрытно и в надежде распространяемые как официальными лицами, так и СМИ дезинформациям, вооружать Армению.

Из России в Армению чуть ли не нескончаемым воздушным потоком идут самые современные вооружения и военная техника.

Парадокс: страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, созданной для мирного решения нагорно-карабахского конфликта, всячески содействует милитаризации Армении, государства, несмотря на свою нищету и беспросветность, проводящую политику агрессии, шовинизма и возвеличивания нацистских преступников.

Больше того, именно в те дни, когда вооруженные силы Армении совершили нападение на позиции национальной армии Азербайджана, обстреливая из дальнобойной артиллерии, реактивных артиллерийских установок, минометов и крупнокалиберных пулеметов села и деревни, военно-транспортные самолеты Военно-воздушных сил России совершали тайные вояжи в Ереван.

Они перевозили вооружение и военную технику, причем, не старые драндулеты, скрипящие и покрытые ржавчиной, а самые современную продукцию военно-промышленного комплекса России.

Напомню, что 15 августа военно-транспортный самолет Ил-76 ВВС России под регистрационным номером RA78847 совершил челночный полет по маршруту Минеральные Воды-Ереван-Минеральные Воды. Пролетев в воздушных пространствах России, Казахстана, Туркменистана, Ирана и Армении, "борт" преодолел 2035 км.

В самый разгар боев, 17 июля - 2 рейса. Потом, по одному рейсу - 18, 20, 27, 29 июля, 4 и 6 августа.

А за последние дни авиаперевозки стали еще интенсивнее.

Военно-транспортные "борты" ВВС России с 25 августа ежедневно летают по маршруту Минеральные Воды-Моздок-Актау-Туркменбаши-Новшехр-Решт-Мегри-Ереван.

Ил-76 России наладили воздушной мост, служащий "дорогой жизни" для армянских агрессоров, в обход границ Азербайджана и "борты" ВВС России летят окольными авиапутями, извилистыми маршрутами для отвлечения внимания соответствующих международных организаций, призванных контролировать и наблюдать все авиаперевозки.

Именно после этих срочных и тайных поставок для борьбы с беспилотниками и ударными БПЛА Азербайджана армяне возле наших границ привели в действие комплексы радиоэлектронной борьбы "Красуха", комплексы пассивной радиотехнической разведки 1Л222М "Автобаза-М", мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах 55Ж6М "Небо-М", а также российские GSM-репитеры военного назначения.

Официальная Москва пытается скрыть факт бесперебойных поставок вооружения и военной техники Армении. Но эти попытки алогичны и вызывают, мягко говоря, недоумение.

Например, министр обороны Сергей Шойгу во время кратковременного блиц-визита в Баку заявил, что мол, этими авиарейсами перевозятся строительные материалы для 102-й военной базы России в армянском Гюмри.

То есть, транспортники Ан-30 и Ил-76, оказывается, перевозили строительные материалы - ну, например, кафель, сантехнические трубы, метлах, цемент, гипс, мастику или чем черт не шутит, асфальт или гравий.

Что по меньшей мере, несерьезно - такие отговорки годятся для попыток оправдания проворовавшегося прораба, но звучат нонсенсом в устах министра обороны.

Думается, поэтому не было случайным довольно прохладная атмосфера во время переговоров с г-ном С.Шойгу в Баку. С министром обороны России даже не были обсуждены перспективы военно-технического сотрудничества между двумя странами. Кроме того, до сведения С. Шойгу было доведено, что взаимоотношения между Азербайджаном и Россией для официального Баку ныне находятся исключительно в плоскости сотрудничества. О стратегическом сотрудничестве не было сказано ни слова.

Официальная Москва с упорством, достойного лучшего применения, напрочь отрицает случаи тайных поставок вооружения и военной техники Армении.

Что ж, обратимся к фактам:

1. Борт 86837 Ил-76 (ВВС России). Дата полета - 23 августа 2020 года. Номер рейсов - RFF8677 и RFF8678. Полет совершен по маршруту Моздок - Ереван (Эребуни) - Моздок. Траектория полета: воздушное пространство России, Казахстан (вдоль границы Азербайджан - Казахстан), Туркменистан (вдоль границы Азербайджан - Туркменистан), далее воздушное пространство Ирана и Армении.

2. Борт 78847/Ил-76 (ВВС России). Дата полета - 24-25 августа 2020 года. Номер рейса - RFF8679. Полет совершен по маршруту Моздок- Ереван (Эребуни).

Траектория полета: воздушное пространство России, Казахстана (вдоль границы Азербайджан -Казахстан), Туркменистана (вдоль границы Азербайджан- Туркменистан), далее воздушное пространство Ирана и Армении.

3. Борт 78847 Ил-76 (ВВС России). Дата полета - 25 августа 2020 года. Номер рейса - RFF8680.

Полет совершен по маршруту Ереван (Эребуни) - Москва (Чкаловский). Траектория полета: воздушное пространство Армении, Ирана, Туркменистана (вдоль границы Азербайджан- Туркменистан), Казахстана (вдоль границы Азербайджан -Казахстан) и России.

4. Борт 86837 Ил-76(ВВС России). Дата полета - 25 августа 2020 года. Номер рейсов - RFF8677 и RFF8678. Полет совершен по маршруту Моздок- Ереван (Эребуни)-Моздок. Траектория полета: воздушное пространство России, Казахстана (вдоль границы Азербайджан-Казахстан), Туркменистана (вдоль границы Азербайджан- Туркменистан), далее воздушное пространство Ирана и Армении.

5. Борт 36054 АН-30 (ВВС России). Дата полета - 25 августа 2020 года. Номер рейса - RFF7710. Полет совершен по маршруту Хмеймим (Сирия, Латакия)-Ереван (Эребуни). Траектория полета: воздушное пространство Сирии-Ирака - Ирана-Армении.

6. Борт 36054 АН-30 (ВВС России). Дата полета - 26 августа 2020 года. Номер рейса - RFF7710. Полет совершен по маршруту Ереван (Эребуни) - Моздок. Траектория полета: воздушное пространство Армении, Ирана, Туркменистан (вдоль границы Азербайджан - Туркменистан), Казахстан (вдоль границы Азербайджан - Казахстан), воздушное пространство России.

7. Борт QFZ9958/9959/9960 Boeing 747-200. Дата полета - 26-27 августа 2020 года. Транспортный самолет, принадлежащий иранской авиакомпании "Fars Air Qeshm", совершил полет по маршруту Тегеран - Ереван - Кувейт- Тегеран. Траектория полета: воздушное пространство Ирана - Армении (QFZ9958 Тегеран - Ереван)

8. Борт RFF8677/8678 Ил-76(ВВС России). Дата полета - 27 августа 2020 года. Полет совершен по маршруту Моздок- Ереван (Эребуни)-Моздок.

Траектория полета: воздушное пространство России, Казахстана (вдоль границ Азербайджана и Казахстана), Туркменистана (вдоль границы Азербайджан- Туркменистан), далее воздушное пространство Ирана и Армении.

Но совершенно неожиданной проблемой для России - а она несомненно, в ближайшее время доставит немалую головную боль Москве - является контрабанда теми самыми оружием и военной техникой, так спешно и скрытно поставляемой Еревану.

Дело в том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и его "революционная" команда из "гаврошей Сороса", кроме всех непотребств, занимаются также и оружейным бизнесом. Точнее, контрабандой оружия и военной техники, неучтенными и тайными стоками, перетекающими из Еревана в различные страны.

Напомним, что утлая лодка "народного премьера" Никола Пашиняна давно раскачивается под давлением непрекращающихся обвинений в коррупции, неэффективности борьбы с пандемией коронавируса и хронической нехватки бюджетных средств. Против нейтрализации политических оппонентов Пашинян использует силовые структуры, нацеленные на запугивания, принуждения и арест оппозиции.

Основным действующим лицом среди обвинителей Н.Пашиняна в коррупции и контрабандных операциях является зять бывшего президента Сержа Саргсяна Микаэль Минасян. В своих видео-обращениях, Минасян обвиняет Пашиняна, членов его семьи и близкое окружение в реализации коррупционных схем в таких высокодоходных и традиционно важных сферах армянской экономики как металлургия и драгоценные металлы. Кроме того, речь идет и конкретно о криминальных видах деятельности, например, контрабанде табачной продукции и... торговле оружием.

Все началось с очередного видеообращения Минасяна, в котором говорится о схемах незаконной международной торговли оружием, в которые вовлечено правительство Армении. Хорошо информированный о внутри- армянских процессах Минасян акцентирует на роли в этом бизнесе некоего Давида Галстяна.

По словам Минасяна, Галстян получил полномочия на ведение такого рода операций лично от Пашиняна: "Премьер-министр Армении Никол Пашинян уполномочивает Давида Галстяна через министерство обороны и предоставляет ему привилегию, чтобы он от имени Республики Армения заказал, назовем условно, 100 единиц оружия. Затем Республика Армения покупает с оффшора Давида Галстяна, допустим, 60 из этих 100 видов. Платит за эти 60 единиц оружия и эти 60 единиц оружия поступают в Армению. С документами все в порядке, но есть одно исключение: те 40 единиц, которые были изначально заказаны, но не оплачены, Давид Галстян, у которого уже были договоренности с третьими странами, прямо из России отправляет в третью страну. Например, в Объединенные Арабские Эмираты. Из этой третьей страны оружие оказывается в четвертой стране", говорит Минасян.

Имя Давида Галстяна - собственника фирмы Royalsys Engineering давно фигурирует в сводках о незаконной транспортировке и продаже вооружений в конфликтны зонах. Так, Галстян и его многочисленные компании упоминаются и в одном из отчетов Совбеза ООН, в связи с поставками оружия в Ливию и дальше в Сирию - к оппозиционному правительству Башара Асада неназванным группировкам и в многочисленных судебных документах в самой Армении.

Однако темное прошлое "серого бизнесмена" не стало препятствием для демократа Пашиняна несколько раз встретиться с ним и обсудить развитие его бизнеса в Армении, в частности, открытие предприятия по производству автоматов и другого легкого вооружения.

То есть при покровительстве новых властей, Галстян реализует продукцию военного назначения третьим сторонам, при этом используя скидки, предоставляемые Россией, согласно союзническим обязательствам. С учетом того, что Россия фактически дарит Армении военную технику, такая скидка достигает от 15 до 40 процентов от мировых цен.

Контрабанда оружием и незаконная торговля российской военной техникой армянами проводится безо всякой гарантии, отчетности и документации, что порождает многочисленные вопросы, среди которых главное - в каком внешнеполитическом раскладе, кеми и как будет использовано проданное армянами российское оружие.

Думаем, нет нужды в очередной раз напомнить, что союзнические отношения, точнее, заискивание перед Россией представляет экзистенциальную важность для нищей и бесперспективной Армении. Ибо именно Москва является гарантом безопасности своего союзника по ОДКБ и форпоста на Южном Кавказе.

Но пашиняновская власть не разборчива как в выборе партнеров, так и клиентов, а это означает угрозу попадания российского оружия в руки потенциальных противников российских интересов в разных уголках планеты.

И при таком партнере нет гарантии, что где-то на неспокойном Ближнем Востоке тайно перевезенное Армении оружие не будет использовано против российских же военнослужащих.

Эльчин Алыоглу,

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az