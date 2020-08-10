Россия говорит о мире в Карабахе и тайно вооружает Армению

"Мы всегда внимательнейшим образом следим за ситуацией в зоне Нагорно-Карабахского конфликта и на границе Азербайджана с Арменией. Наша цель и желание - недопущение разгорания вооруженного противостояния".

Глава МИД России, один из опытнейших дипломатов на постсоветском пространстве, Сергей Лавров несколько месяцев назад в Москве, в кулуарах одной международной встречи высказался в том духе, что Россия всегда придерживается мирного урегулирования карабахского конфликта и никоим образом не желает стать страной, однозначно поддерживающую одну из сторон.

Дипломатические сентенции Лаврова, конечно, логичны и в некоторой мере, не лишены своеобразного изящества. Но увы, когда Москва от слов переходит к делам, картина полностью меняется и явственно ощущается именно та, пресловутая "однозначная поддержка".

Как иначе квалифицировать тайные поставки в Армению российского оружия как накануне, так и непосредственно в дни вооруженной провокации, устроенной Арменией на границе с Азербайджаном, когда армяне шквальным минометным и артиллерийским огнем пытались сровнять с землей позиции азербайджанской армии и пытались наступать на Товузский район?

В те дни, а также в последующую неделю из России в Армению были совершены 8 авиарейсов.

В самый разгар боев, 17 июля - 2 рейса. Потом, по одному рейсу - 18, 20, 27, 29 июля, 4 и 6 августа.

Российские военно-транспортные Ил-76 летели в Армению не напрямик, а извилистым кружным путем, по маршруту Ростов - Минводы - Актау - Туркменбаши - Новшехр - Решт - Мегри - Ереван.

Ил-76, таким образом, за 210 минут преодолели более 2 тысяч километров.

Хотя гораздо проще, быстрее, дешевле и удобнее для русских военных летчиков было бы лететь напрямую через воздушное пространство Грузии: тогда доставка груза для армян заняло бы всего лишь час.

Но Грузия, ценящая стратегического партнерство, дружбу и добрососедские отношения с Азербайджаном, напрочь отказалась открыть свое небо для российских Ил-76. Официальный Тбилиси не дал разрешение на пролет военно-транспортных самолетов РФ.

Потому и российским военным авиатранспортникам пришлось сделать большой крюк и пролететь через воздушные границы Казахстана, Туркменистана и Ирана.

Думаем, что МИД Азербайджана должен выяснить причины и обстоятельства выдачи разрешения названными странами разрешения на пролет Ил-76, несущих вооружение и оружия для Армении.

Точнее, "Красуха", "Автобаза", "Небо-М", репитеры и др. Все они закуплены Арменией для борьбы с беспилотниками и ударными БПЛА Азербайджана.

Официальный Баку в обязательном порядке должен выразить свою обеспокоенность Астане, Ашгабату и Тегерану, ибо согласно международным правилам, соответствующие государственные структуры Казахстана, Туркменистана и Ирана были заранее проинформированы как о составе груза и конечном пункте назначения, так и стране-продавце.

Повторимся: Россия отправила Армении новейшие вооружение и военную технику именно в разгар боев в Товузском направлении, когда азербайджанская армия отражала атаки армянской военщины.

Когда же атаки армян захлебнулись, и они начали отступать, в некоторых СМИ Армении начали звучать "неожиданные" для Москвы вопросы: "Почему ваше оружие не помогло нам, ведь вы обещали, что новые поставки изменят ситуацию на линии фронта?"

Скорее всего, Армения в срочном порядке приобрела новую военную технику для дезавуации азербайджанских БПЛА, а Москва наспех отправила искомое для армян. 8 военно-транспортных самолета доставили 320 (!) тонн груза.

Россия пытается спасти Армению от полного краха и капитуляции в случае полномасштабной войны с Азербайджаном.

Например, переданные Армении наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки "Автобаза-М", способные в пассивном режиме (не производя никакого излучения, в отличие от радиолокаторов, что позволяет оставаться полностью скрытым от средств разведки противника) обнаруживать воздушные цели на расстояниях более 200 км, позволяют обезопасить ранее подаренные Армении ЗРК С-300, которые могут теперь включать свои радиолокаторы, уже зная о местоположении противника, и мгновенно вести по нему огонь, не демаскируя свои позиции преждевременно.

Напомним, еще во времена президентства Бориса Ельцина Россия подарила Армении беспроцентный и льготный кредит на 1 миллиардов долларов. Просуществовавший исключительно на бумаге кредит был полностью израсходован для передачи Армении новейших военной техники и оружия.

Далее, в 2016 году Москва продала систему "Искандер" Армении в рамках 200-миллионного кредита. Тогда Армения стала первой после России страной, в чьем военном арсенале имеется этот тип ракет.

Надеемся, что в Кремле понимают, что процесс вооружения Армении может обострить длящийся долгие годы конфликт с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха. Россия уже имела батарею "Искандеров" на своей базе в армянском городе Гюмри. Но когда армяне обзавелись собственными "Искандерами", то начали угрожать Азербайджану: армянские генералы то угрожали взорвать Мингечаурский ГЕС, то стрельнут ракетами в Баку.

Россия заявляет, что пытается сбалансировать военный арсенал Армении и Азербайджана в надежде стимулировать сбалансированное военное сдерживание вместо открытой войны.

Именно по этим неказистым соусом слабых доводов Россия фактически перевооружила армянскую армию.

Среди вооружений, которые были переданы Еревану были системы "Смерч", "Солнцепек", а также зенитные ракетные комплексы "Игла-С", противотанковые ракеты "Конкурс", гранатометы РПГ-26, бронеавтомобили "Тигр", наземные комплексы радиотехнической разведки "Автобаза-М", инженерные средства и средства связи, а также различные приборы и агрегаты для модернизации бронетехники - танков Т-72, БМП (прицепы, двигатели и так далее). За всё это Армения якобы должна была начать платить с 2018 года в рублях, предварительно предоставив предоплату в 10 процентов по каждому из контрактов. Ставка по кредиту составляла три процента, а срок его выплаты - десять лет.

Прошло два года и, Армения не выплатила России ни рубля.

То есть, Россия до сих пор продолжает совершенно бесплатно, либо по весьма льготным тарифам поставляет Армении вооружение, которое Азербайджан в то же самое время закупает на свои средства в России и, кстати, по мировым ценам.

Официальная Москва заявляет, что как член ОДКБ Армения получает вооружение и военную технику по льготным, преференционным ценам, как правило, на уровне внутрироссийских. Азербайджан - по договорным, соответствующим ценам на мировом рынке оружия. Однако каждая сделка для Армении заканчивается фактическим дарением, для Азербайджана же цены учитываются с учетом целого ряда факторов, и не в последнюю очередь она зависит от уровня военно-политического сотрудничества с Россией.

Сам факт продажи большой партии оружия армянам Россией - сопредседателем Минской Группы ОБСЕ, которая занимается урегулированием Нагорно-Карабахского конфликта, является как дипломатическим, так и политическим нонсенсом. Увы, деятельность Минской Группы, на словах приверженной мирному пути урегулирования, предоставляет много возможностей всем желающим поупражняться в дипломатической риторике, но от этого ситуация не изменится: страна-посредник и член этой группы упорно вооружает страну-агрессора.

Кремлевские аргументы по части контрпродуктивности для мира и стабильности на Южном Кавказе российских поставок сторонам конфликта не поддаются логическому осмыслению. На самом деле, баланс сил в регионе с таким избыточно высоким уровнем милитаризации поддерживать сколь угодно долго возможно лишь теоретически. Практика же свидетельствует об обратном, особенно в принимающем затяжной характер военно-политическом противостоянии Армении и Азербайджана, тем более, что Армения в плане получения вооружения и военной техники полностью уповает на Россию.

Даже можем прогнозировать ответ МИД России: "РФ осуществляет военно-техническое сотрудничество с Ереваном прозрачно и при соблюдении международных обязательств. Россия связана с Арменией союзническими отношениями, развивает с ней, в том числе, военно-техническое сотрудничество. Мы ведем это сотрудничество, не скрывая его, прозрачно, открыто, и рассчитываем, что данный факт будет с пониманием воспринят в Азербайджане".

И это, без сомнения, скажет представитель МИД России Мария Захарова.

МИД Азербайджана же, думаем, должен серьезнейшим образом изучить секретные поставки очередной партии российского вооружения и военной техники Армении, когда страна-агрессор вооружается стараниями страны-посредника Минской Группы ОБСЕ.

Эльчин Алыоглу,

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az