В дни боёв в Товузе в Армению поставляли оружие из России

"Когда я думал, что достиг дна, снизу постучали" - эта фраза Станислава Ежи Леца по-прежнему остаётся весьма и весьма востребованной в политическом анализе. Особенно если речь идёт о такой деликатной сфере, как политика России на Южном Кавказе, точнее, в Карабахе.

Азербайджанская общественность с понятным вниманием продолжает следить за развитием скандала вокруг поставок в Армению российского оружия - накануне и во время устроенной Арменией провокации на Товузском направлении. В те дни, когда в Товузе шли бои, российская военно-транспортная авиация доставляла в Армению современные образцы оружия.

Теперь становятся известны новые подробности. В общей сложности, по имеющимся данным, было совершенно семь рейсов: 2 рейса - 17 июля, в разгар боев, по одному рейсу - 18, 20, 27, 29 июля и 4 августа. Летели российские Ил-76 кружным путём - по маршруту Ростов - Минводы - Актау-Туркменбаши - Новшер - Решт -Мегри - Ереван. Протяженность этого маршрута составляет более 2000 км, время в пути- 3 часа 30 минут. Куда проще, удобнее и быстрее было бы, конечно, напрямую через Грузию - в таком случае протяженность маршрута составила бы 500 километров, время в пути - 1 час. Но официальный Тбилиси повёл себя принципиально и достойно - проявив политическую волю и ответственность, Грузия разрешения на пролёт российских военных "транспортников" просто не дала. Так что ИЛ-76 пришлось делать приличный крюк и лететь через воздушное пространство Казахстана, Туркменистана и Ирана.

Азербайджанской дипломатии, конечно, еще предстоит большая работа со странами-транзитерами. Азербайджан выразил свою обеспокоенность Казахстану, Туркменистану и Ирану. Правила перевозки оружия требуют, чтобы страны, предоставляющие воздушный "коридор", были проинформированы о грузе, и о его конечном пункте назначения, но были ли соблюдены эти формальности, покажет расследование. Но одно дело - транзитеры. И совсем другое - Россия. Где уж точно знали, кому и что "предоставляли". Всего в Армению было доставлено 280 тонн военной техники. В их числе - современные средства радиоэлектронной борьбы, основанные на новейших военно-электронных технологиях. В их числе - "Красуха", "Автобаза", "Небо-М", репитеры и др. В условиях реальной войны у РЭБ множество задач: глушение связи, "перехват" и т.д. Задействованы они и в борьбе с беспилотниками - а это для Армении больное место еще с 2016 года.

И как это понимать?

Сами по себе поставки российского оружия на Южный Кавказ, конечно, далеко не новость. И теоретически можно порассуждать, что продукция российского ВПК поставляется и в Армению, и в Азербайджан. Но - лишь теоретически. Потому что никакого "равенства" здесь нет. Азербайджан, напомним, покупает российское оружие по мировым ценам и платит за него "живые" деньги. Армения официально приобретает его по внутрироссийским ценам, в реальности - получает от Москвы в подарок. В лучшем случае РФ предоставляет Армении целевой кредит, на который Ереван покупает оружие. Причём в Москве и не скрывают,что таким образом "выравнивают баланс" между Азербайджаном и Арменией.

Но на сей раз все ещё хуже и циничнее. Россия отправляла в Армению военную технику, причем весьма специфичную, как раз в то время, когда на Товузском направлении шли бои. Точнее, когда армянская атака на Товузском направлении начала захлёбываться, а прежние бравурно-победные настроения сменились отчётливой паникой.

Такая техника стоит дорого. У Армении даже теоретически не было бы денег за неё заплатить. Не было и сведений о кредитах, переговорах, подготовке контрактов и т.д. А это верный признак, что все решалось в пожарном порядке. И да, речь шла не о паре-тройке "единиц", а о семи (!) военно-транспортных самолетах. Что уже однозначно свидетельствует о весьма высоком уровне принятия решения.

Вопросы, насколько поведение Москвы соответствует ее обязательствам как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, звучат в последнее время, к сожалению, часто. Но нынешняя история с "пожарной доставкой" в Армению оружия аж семью военно-транспортными самолетами заставляет озвучивать их уже на другом уровне. И, мягко говоря, ставить под сомнение не только искренность российских дипломатов, которые заверяли, что их страна готова посодействовать миру и деэскалации ситуации, но и соответствие действительности всех тех заверений о дружбе с Азербайджаном, которые делаются в Москве с самых высоких трибун.

И бои в Товузе - не тот "фон", на котором все это может быть "забыто" и "отодвинуто на второй план".

Нурани