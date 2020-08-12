Россия продолжает вооружать Армению: новые факты тайных поставок

Россия не только соседнее с нами государство, но и страна, имеющая непосредственные стратегические, экономические, политические и другие многочисленные интересы на Южном Кавказе, в регионе, где мы живем. В непростом пространстве, где Армения, горящая ненавистью к Азербайджану, испепеляет себя в безумных надеждах и стремится к дестабилизации ситуации. Враждебная нашему государству страна, по логике, должна получить отповедь от государств, на которых она так уповает. В том числе и от России. Но к вящему нашему сожалению, реалии не всегда соответствуют логике и ожиданиям.

... Вчерашний день, 11.00 часов. Военно-транспортный Ил-76ТД собирается взлететь. Взревели двигатели и тяжелый самолет, прозванный американцами "Candid", т.е. "искренним", начал свой пробег.

"Борт" с регистрационным номером 76310 летел тайно. Точнее, совершенно тайно: ни о его прилете в ереванский аэропорт, ни о его вылете не было и нет официальных документов.

Точнее, согласно куцым сведениям Управления воздушного движения Армении, воздушное судно принадлежало ВВС страны.

И это было примитивной ложью, граничащей с идиотизмом. Ибо в ВВС Армении нет ни одного Ил-76ТД: есть только два старых, чуть ли не дышащих на ладан Ил-76М, подаренных Москвой армянам в 2004 году по договору о коллективной безопасности стран СНГ.

Российские летчики на российском военном самолете, выполнив свою задачу, возвращались в Россию.

Самолет пересек армяно-грузинскую границу, перелетел через Грузию и вошел в небо России.

Через четыре часа ИЛ-76ТД под регистрационным номером 76310 приземлился на юго-восточной окраине города Щелково, в 31 км к северо-востоку от Москвы, на военном аэродроме Чкаловский.

Если верить опять же весьма немногочисленным официальным документам, состряпанным Ереваном, то оказывается, что этот грузовой самолет зарегистрирован в Армении аж в 2011-м году.

Но это утверждение, мягко говоря, весьма спорное.

Во-первых, раньше в Армении никогда, ни в одном документе никоим образом не был упомянут "борт" под номером 76310.

Мы располагаем фотографией этого самолета, и если внимательно присмотреться, то легко заметить закрашенный флаг истинного владельца Ил-76ТД. То есть, триколор России.

Следовательно, самолет, выполнивший полет из Москвы в Ереван окружным путем по маршруту Ростов-Минводы-Актау-Туркменбаши-Новшехр-Решт-Мегри-Ереван, вчера возвращался в Москву, пролетев над Грузией.

Зададимся очень простым вопросом: к чему такой маршрут с вывертом, такая извилистая траектория полета, если Россия, как постоянно заявляет официальная Москва, "стремится к скорейшему мирному урегулированию Нагорно-Карабахской проблемы и деэскалации в зоне конфликта"?

Ответ так же прост: наш северный сосед и стратегической партнер - как Москва сама себя именует в отношении Азербайджана - Россия, пытаясь обойти все подписанные и ратифицированные ими международные соглашения, тайно вооружает Армению.

Тем самым Москва грубо нарушает условия и принципы Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), согласно которому поставки вооружения и военной техники в Армению должно быть не только строжайшим образом регламентированы, но и быть транспарентными.

Именно по этой причине Ереван пытается обойти ДОВСЕ, и тайно вооружатся за счет "подарков" России. Напомним, что Вооруженные силы Армении и толпы вооруженных карабахских армян представляют собой "сообщающиеся" сосуды, и, по сути, "Армия Нагорного Карабаха" является совершеннейшей фикцией, поскольку ее укомплектование личным составом невозможно без привлечения ресурсов Армении.

Напомним, что как накануне, так и непосредственно в дни вооруженной провокации, устроенной Арменией на границе с Азербайджаном, когда армяне шквальным минометным и артиллерийским огнем пытались наступать на Товузский район, а также после боев, из России в Армению были совершены 9 авиарейсов.

В самый разгар боев, 17 июля - 2 рейса. Потом, по одному рейсу - 18, 20, 27, 29 июля, 4 августа и два рейса 6 августа.

Российские военно-транспортные Ил-76ТД летели в Армению не напрямик, а извилистым окружным путем, по маршруту Ростов - Минводы - Актау - Туркменбаши - Новшехр - Решт - Мегри - Ереван.

Ил-76ТД, таким образом, за 210 минут преодолели более 2 тысяч километров.

Итак, за последние 20 дней из России в Армению было поставлено более 400 тон груза военного назначения.

Нет сомнений, что именно для сокрытия факта тайных поставок вооружений и военной техники из России в Армению, а также по причине того, что официальный Тбилиси приостановил переброску подобных грузов через свою территорию, и был выбран, а также реализован подобный извилистый маршрут, где самолеты летели окружными путями.

Мы писали о видах и перечне смертоносного вооружения, которое Россия поставляла Армении.

Армения во время нападения на Товузский район Азербайджана тут же воспользовалась вновь приобретенными у России (читай: подаренными) вооружением и военной техникой.

Например, для борьбы с беспилотниками и ударными БПЛА Азербайджана армяне возле наших границ привели в действие комплексы радиоэлектронной борьбы "Красуха", комплексы пассивной радиотехнической разведки 1Л222М "Автобаза-М", межвидовый мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах 55Ж6М "Небо-М", также российские GSM-репитеры военного назначения.

Но, несмотря на все приготовления и старания армян, БПЛА азербайджанской армии ровняли с землей пункты управления, военные склады и позиции неприятеля.

Так какую цель преследует наш северный сосед и как подобные действия России совмещаются с занимаемым ею статусом сопредседателя Минской группы ОБСЕ?

По нашей информации, Азербайджан уже оповестил власти и надлежащие структуры Казахстана, Туркменистана и Ирана, через территорию которых летел самолет со смертоносным грузом.

Грузия уже приостановила перевозку Армении вооружения через свою территорию.

Заместитель премьер-министра, секретарь Совета национальной безопасности, министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович побывал на днях с официальным визитом в Баку.

Таким образом, вопрос приостановления поставок Сербией вооружения Армении тоже можно считать решенным.

Остается еще вопрос с Иорданией, которая во всеуслышание заявляет о принципах исламской солидарности, а с другой стороны поставляет Армении ракеты "Оса" российской разработки, а также минометы и ручные гранатометные комплексы "Нашшаб" (РПГ-32).

Есть информация о том, что армянские военные в разгар боев использовали иорданские ракеты "Оса", чтобы сбить азербайджанские дроны. Но безуспешно.

Официальная Москва неустанно заявляет, что заинтересована не в новой армяно-азербайджанской войне, а в спокойствии на юге Кавказа. И Азербайджан, и Армения рассматриваются Россией, говоря официальным языком, как "стратегические партнеры", а говоря по-простому, как страны, находящиеся в зоне российских жизненных интересов. Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, безусловно, важно для России. Но, учитывая чрезвычайную сложность этого вопроса, Москва заинтересована в сохранении статус-кво.

... Сам факт продажи большой партии оружия армянам Россией - сопредседателем Минской Группы ОБСЕ, которая занимается урегулированием нагорно-карабахского конфликта, является дипломатическим сюром и политическим абсурдизмом. Увы, деятельность Минской группы ОБСЕ, на словах приверженной мирному пути урегулирования конфликта, предоставляет много возможностей всем желающим поупражняться в дипломатической риторике, но от этого ситуация не изменится: Россия - страна-посредник и член этого триумвирата, упорно вооружает страну-агрессора.

Неужели Россия всерьез уповает на то, что премьер Армении Никол Пашинян оценит услуги Москвы в самый разгар боев на границе, умерит свою антироссийскую риторику и в Армении ослабнут позиции разношерстных сил, ненавидящих Россию и политику Москвы?

Если это так, то России не следует забывать, что для истеричного и импульсивного премьера Армении является нормальным высказываться и принимать решения по вопросам, о которых он не имеет ни малейшего представления. Этот тип с замашками провинциального конферансье до сих пор не смог вникнуть в такие сложности, как геополитика, его это вообще не интересует.

Тем не менее, ранее и Пашинян, и его партия в парламенте много говорили о том, что договоры с РФ "неправильные", надо из них выходить и т. п.

Отсюда и проблема России: ну, не может человек, который был катализатором этих процессов в Армении, их же прекратить. А поскольку ситуация по многим контурам для него обстоит не блестяще - рецессия экономики, с коронавирусом в республике проблемы, нескончаемые проигрыши во внешней политике, слабая армия и т.д., то единственное, что он может делать - хоть что-то постоянно говорить рядовым армянам, поскольку показывать пока нечего.

Однако сумасброд Пашинян вполне может переступить и через табуированные линии в отношениях с Россией.

Москве не следует его недооценивать - этот политический карлик, в последние дни уподобившийся взбесившемуся принтеру, до предела еще не дошел. Может еще что-то дикое последовать. Например, алармист Пашинян может поставить вопрос о целесообразности функционирования российской военной базы в Гюмри. Этот вопрос, кстати, ранее его партия и он сам в парламенте регулярно поднимали.

Несомненно, что в Армении продолжится нагнетание антироссийских настроений, возвращение прохудившейся лодки армянского общественного дискурса к постоянному вектору лебезения и попрошайничества перед Россией.

Тем более что нынешняя Армения фактически управляется марионетками американского миллиардера и сценариста "цветных революций" Джорджа Сороса.

Кому, как соответствующим структурам в Москве не знать, что агенты Сороса "легким движением руки" перешли к формированию разветвлённой сети лоббирования интересов зарубежных хозяев в Армении, в том числе направленных против России. Впрочем, по сходной матрице они действуют и в других постсоветских и восточноевропейских странах.

Высказанная чуть более года назад идея "филантропа" Сороса о подчинении армянского государства транснациональным "неправительственным" структурам свидетельствует сама за себя: ныне ситуация такова, что присутствие во власти значительного количества бывших грантополучателей фонда из числа неправительственных организаций, ориентировочно составляющих до 20% фракции парламентского большинства "Мой шаг" (88 депутатов), определяют как внешнюю, так и внутреннюю политику Армении.

Вполне естественно, что в час "Х" свою общественно-политическую alma mater они в обиду не дадут. Кроме того, время от времени они организуют массированные информационно-политические атаки на властные структуры, тревожащие их, либо представляющиеся им опасными - в том числе и на армян, ратующих за союзнические отношения с Россией.

Россия видит, знает, но тайно вооружает своего недруга в Армении.

... Посольство России в Азербайджане хранит стойкое молчание и никак не комментирует факт тайных поставок военной техники и вооружений Армении. Или это полное пренебрежение российскими дипломатами неоспоримых фактов, которые мы предъявили на суд читателей?

Ведь продажа, или точнее, подарочные отправления вооружения Армении есть не что иное, как явная поддержка агрессивной политики Еревана, ставшей основным источником дестабилизации всего Южного Кавказа.

Молчит и Иордания. Хотя официальный Амман, уверены, понимает всю полноту ответственности за свои операции по снабжению Армении новейшими вооружениями.

После всех этих армяно-иорданских и армяно-российских операций зададимся вопросом: когда призовет к ответу Иорданию и Россию наш МИД, обратится ли к послам России и Иордании в Баку с вполне естественными вопросами?

МИД Азербайджана же, надеемся, серьезнейшим образом отреагирует на факты завуалированных, скрытых поставок Россией вооружения и военной техники Армении, стране-аргессору, где культ нацизма и преклонение перед убийцами возведены в ранг государственной политики.

Эльчин Алыоглу,

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az