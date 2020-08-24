Полеты втайне и наяву: Россия, Иран и Кувейт замешаны в тайных поставках оружия армянам

"Россия продолжает тайно, в обход всех международных правил, соглашений и договоров вооружать Армению". Это предложение, увы, уже стало обыденностью, реалией нынешней ситуации.

Руководство Армении, несмотря на все бравурные заявления, вусмерть боится прямого военного противостояния с Азербайджаном. Армянская военщина прекрасно понимает, что военный, экономический, технический, человеческий потенциал страны не дает ни малейшего шанса не только для победы, но даже для уравнивания ситуации в случае войны с Баку.

Азербайджанская армия, оснащенная новейшим вооружением и военной техникой, помножит на ноль ВС Армении: ведь не только военнослужащие, но и весь народ Азербайджан от мала до велика ждут приказа Главнокомандующего.

Президент Ильхам Алиев, комментируя последние маразматические заявления представителей властей Армении, заявил: "опробуйте признать независимость Нагорного Карабаха! Вот только попробуйте! Если у Армении хватит смелости, пусть признает "Нагорно-Карабахскую республику". Я говорю. Власти Армении, признайте ее. Признайте сегодня, если не признаете, значит боитесь. Идите и возьмитесь за ум. С преступным криминальным режимом никаких переговоров проводиться не будет. Поэтому они изначально должны понять, что это совершенно неприемлемо. Другие условия тоже похожи на эту. Выдвигая неприемлемые условия, Армения фактически уничтожает переговорный процесс и хочет поменять формат переговоров. Потому что переговоры ведутся между Азербайджаном и Арменией".

Четкое, мудрое и принципиальное заявления главы и лидера Азербайджана всерьез обеспокоила официальный Ереван.

Армяне ныне судорожно пытаются затянуть огромные дыры в своих оборонных линиях, как можно быстрее и скорее овладеть хоть малой толикой необходимой военной техникой и вооружениями.

Тайные поставки из России в Ереван тому свидетельство.

..... Сегодня грузовой Ил-76 ТД (бортовой номер 86837) ВВС России снова совершил полет в Армению. Как и в предыдущие рейсы, "борт" отвез армянам новейшие вооружение и военную техники, произведенных в России.

Вчера же грузовой Ан-30 (бортовой номер RFF7709) взлетев с аеродрома Моздок, пролетел в Ереван, а оттуда - в сирийскую Латакию. Таким образом, АН-30 пересек воздушные пространства Казахстана, Туркменистана, Ирана, Армении.

И этот полет был окутан секретностю. Соответствющие дипломатические разрешения на полет со стороны Казахстана и Ирана были получены. Туркменистан не дал подобного разрешения.

Перевозивший российское вооружение и военную техники Ан-30 летел тайно, вне международных воздушных трасс, без выходан на связь и без координации УВД в зоне Азербайджана и Туркменистана.

Напомню, что 15 августа военно-транспортный самолет Ил-76 ВВС России под регистрационным номером RA78847 совершил челночный полет по маршруту Минеральные Воды-Ереван-Минеральные Воды. Пролетев в воздушных пространствах России, Казахстана, Туркменистана, Ирана и Армении, "борт" преодолел 2035 км.

Время полета - 3 часа 30 минут.

Мы располагаем не только маршрутом полета, но и другими соответствующими данными. Так вот, Ил-76ТД ВВС России, опять же с закрашенным фюзеляжем и нанесенным туда флагом Армении - как же, все должно выглядеть так, как будто летит "грузовой борт" ВВС Армении - вчера, 15 августа, взлетел с военного аэродрома в Минводах в 15.06 по местному времени. Совершая рейс RFF 8663, самолет направился в Актау (Казахстан). Оттуда на юг, пролетев над туркменским Туркменбаши, иранскими Новшехр и Решт, вошел в воздушное пространство Армении. Далее "борт" был виден над небом армянского Мегри. И наконец, Ил-75ТД приземлился в аэропорту Звартноц, что в столице Армении, Ереване. По местному времени, было 18.36.

Разгрузка самолета закончилось через 7 часов и сегодня, в 02.07 часов по местному времени, Ил-76 ТД рейсом RFF8664 по маршруту прилета отправился назад. "Борт" в аэродроме Минвод приземлился утром, 05.37 часов.

Ил-76ТД ВВС России добирался в Армению кружным, окольным путем и точно так же вернулся. Полет напрямую из Минвод в Ереван был бы гораздо быстрее, эффективнее и короче, но Грузия, как и раньше, запретил перевозку вооружения и военной техники через свое воздушное пространство в Армению

Именно по этой причине и российским пилотам пришлось лететь сложным, заковыристо составленным маршрутом.

Теми путями, которыми и ранее доставляли вооружение, а также военную технику в Армению. Тайно, с отводом глаз, тихо - дабы оставить в неведении соответствующие структуры ОБСЕ и Евросоюза. Ведь тайно, в обход Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), вооружая Армению, Россия нарушает все (!) международные соглашения, ею же самой подписанные и ратифицированные. Кроме того, России совершенно ни к чему излишний шум и афиширование поставок: как-никак, страна является де-юре сопредседателем Минской Группы ОБСЕ и значить, должна, ну просто обязана стремится к деэскалации напряжения не только в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, но и на азербайджано-армянской границе. Россия также позиционирует себя как государство, всеми фибрами души желающей скорейшего решения карабахского конфликта.

Но это не все. Увы, не все.

Военно-транспортные Ил-76ТД ВВС России совершили полеты также по маршруту Тегеран-Ереван-Аль Кувейт-Тегеран. Челночный полет под номером QFZ 9959 по нашим данным, носил исключительно скрытый характер, ибо "борт" был до отказа набит российским вооружением и военной техникой. Как за последние недели, естественно, незаконным, тайным - ибо Россия, обходя все подписанные ею соответствующие международные соглашения и договора, не удовлетворилась кулуарно вооружать Армению - она ныне через Ереван поставляет оружие и Кувейту. А оттуда, тем же маршрутом, доставляется военная техника, произведенная в этой стране, Армении.

"Челночная тактика" России очень опасна: Москва под громкие заявления о "необходимости соблюдать режим прекращения огня", всеми силами пытается добиться хоть кажущегося, иллюзорного, но видимости паритета в вооружениях и военной техники между Азербайджаном и Арменией.

Кроме того, новейшие вооружения и военная техника российского производства, тайно поставляемые армянам, должна также повысить степень готовности армянских вооруженных сил к ударам азербайджанских БПЛА и боевых дронов.

Официальная Москва всячески пытается скрывать поставки военной техники армянам, ибо Россия пытается сохранить хорошую мину при плохой игре.

Т.е., официальная Москва ничем не должна запятнать репутацию мудрого, сильного, могущественного и мирного северного соседа.

На деле же, увы, все не так просто.

По маршруту Ростов-Минводы-Актау-Туркменбаши-Новшехр-Решт-Мегри-Ереван и естественно, обратно, в последние недели наблюдается интенсивнейший трафик полетов. Причем, и непосредственно в дни вооруженной провокации, устроенной Арменией на границе с Азербайджаном, когда армяне шквальным минометным и артиллерийским огнем пытались наступать на Товузский район, а также после боев, из России в Армению были совершены 9 авиарейсов.

В самый разгар боев, 17 июля - 2 рейса. Потом, по одному рейсу - 18, 20, 27, 29 июля, 4 августа и два рейса 6 августа.

Итак, за последние 27 дней из России в Армению было поставлено более 510 тонн груза военного назначения.

Мы писали о видах и перечне смертоносного вооружения, которое Россия поставляла Армении.

Также напомним, что Армения во время нападения на Товузский район Азербайджана тут же воспользовалась - официально - вновь приобретенными у России, на деле же совершенно бесплатно полученным вооружением и военной техникой.

Именно после этих срочных и тайных поставок для борьбы с беспилотниками и ударными БПЛА Азербайджана армяне возле наших границ привели в действие комплексы радиоэлектронной борьбы "Красуха", комплексы пассивной радиотехнической разведки 1Л222М "Автобаза-М", мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах 55Ж6М "Небо-М", а также российские GSM-репитеры военного назначения.

Но все потуги и приготовления армян остались втуне: БПЛА азербайджанской армии точными ударами уничтожали не только военную технику и артиллерийские установки, минометные расчеты и батареи залповой реактивной артиллерии, но и умножали на ноль гаубицы, равняли с землей пункты управления, военные склады, пути сообщения, ДОТы и ДЗОТы врага.

Не неприятеля, не противника, а врага - Армения подло и вероломно, нарушив все мыслимые международные законы и вообще, неписаные правила поведения государств, среди ночи начала усиленный обстрел не только позиций азербайджанской армии в пограничном Товузском районе, но и взяла в прицел мирных граждан, деревни и дороги.

Армянский сброд, считающая себя армией, пыталась захватить несколько деревень и главное, высоту Гарадаш, дабы контролировать окрестные территории. Чтобы потом, укрепившись на высотах, уничтожать все живое, обращать дома в руины.

Но нет, не получилось. Армянские военные получили заслуженный и очень тяжелый ответ, скатились обратно в свои норы, потеряв при этом десятки армян убитыми.

Количество убитых и раненных армянских военных до сих пор в Ереване держат в тайне, чтобы не опозорится и повторить черные дни для руководства Армении, что было четыре года тому назад, после апрельской "четырехдневной войны".

Официальная Москва непрестанно заявляет, что заинтересована в стабильном, мирном Южном Кавказе. И Азербайджан, и Армения рассматриваются Россией, говоря официальным языком, как "стратегические партнеры", а говоря по-простому, как страны, находящиеся в зоне российских жизненных интересов. Мирное урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта, безусловно, важно для России. Но, учитывая чрезвычайную сложность этого вопроса, Москва никоим образом не должна быть заинтересована в сохранении нынешнего статуса-кво. Тем более, что Россия, подписав две международные соглашения, согласилась с недопустимостью статуса-кво в Нагорно-Карабахском конфликте.

И стоит ли напомнить, что сам факт продажи большой партии оружия армянам Россией - сопредседателем Минской Группы ОБСЕ, которая занимается урегулированием Нагорно-Карабахского конфликта, является верхом политического абсурда.

Надеемся, что определенные круги во властных эшелонах Москвы хоть очень запоздало, но поймут, что не стоит вооружать Армению российской военной техникой.

Честно, не стоит, ибо премьер-министр Армении Никол Пашинян, как неверный слуга двух господ, неминуемо предаст Россию. Вся его внутренняя и внешняя политика определяется извне, теми кругами и силами, которые и водрузили этого политического карлика на кресло главы правительства, фактического руководителя страны.

Россия для Пашиняня всего лишь удобная кормушка, защитник в случае угрозы и касса помощи, откуда Армения черпает деньги в виде льготных кредитов и материально-финансовой поддержки. Полученные деньги армяне не вернут - да и не намерены делать подобную "глупость".

Видно, через некоторое время России придется смирится с утратой форпоста в Южном Кавказе, сокрушатся насчет "подлого предательства союзника": а российские аналитики, политические эксперты и представители СМИ будут гневно восклицать: "Как они могли, ну, как могли, а?!"

Увы, такие выражения за последние годы в Москве произнеслись не раз, когда миллиардные потоки безвозмездной помощи, передача оружия и военной техники, полная дипломатическая и политическая поддержка в неправых делах ничуть не мешало "союзникам и братьям" России демонстративно хлопнув дверью, уйти в западный мейнстрим, в тесные и неуютные объятия Евросоюза и НАТО.

И Армения предаст Россию, не сомневайтесь.

Даже если самолеты ИЛ-76 ТД будут лететь ежедневно, еженощно, таща на своем горб вооружения для потерянной, нищей, бесперспективной, но агрессивной Армении, управляемой безграмотным, сумасбродным идиотом, не ведающим никаких моральных принципами.

Что же касается тайных полетов грузового "борта" российских ВВС в столицы Ирана и Кувейта, то думаем, что главы дипломатических представительств этих стран, без устали заявляющих об "нерушимой исламской солидарности с братским Азербайджаном", должны ответить в МИД Азербайджана.

Вариантов тайных перевозок много: кроме очевидного факта, что Москва тайно вооружает Армению, Россия также обходя международные договора, ограничения и санкции, отправляет оружие и военную техники в Кувейт и Сирию.

В любом случае, все варианты требуют пристального изучения.

Эльчин Алыоглу,

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az