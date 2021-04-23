https://news.day.az/politics/1336717.html Назначен ректор Лянкяранского государственного университета - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Назначен ректор Лянкяранского государственного университета - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении Натига Сахраб оглу Ибрагимова ректором Лянкяранского государственного университета.
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