Назначен ректор Лянкяранского государственного университета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении Натига Сахраб оглу Ибрагимова ректором Лянкяранского государственного университета.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.