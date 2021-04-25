Армян снова использовали в своих целях

В Армении прямо праздник - Байден сказал слово "геноцид"! Сказал, наконец!

"Ну, все - теперь заживём!" - думают. За волной совершенно наивной эйфории армянское общество так и не поймет очевидного - Джо Байдену, как и большинству американского истеблишмента, совершенно все равно на Армению. США - одна из великих держав, и они ведут более масштабную игру, в которой кроме пешек из Еревана есть намного более существенные фигуры. В частности, Турция.

Признавая "геноцид армян", Байден играет не за Армению, а в первую очередь, против Турции. Стоит вспомнить, что отношения между Анкарой и Вашингтоном переживают не лучший период. США пошли на обострение взаимодействия с Турцией после того, как Анкара и Москва договорились - и осуществили - поставки систем С-400.

Запад - в лице Вашингтона - оказывал невероятное давление на Турцию для того, чтобы эта сделка не осуществилась, но помешать Эрдогану так и не смог. Более того, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще в январе заявил о намерениях Анкары обсудить с Москвой вопрос о поставках второго комплекта зенитных ракетных систем С-400. "Мы завершили работу по поставкам первого полка С-400, сейчас продолжается наш диалог с Россией по второму полку. По этой теме у нас состоятся переговоры с Россией. В ходе предстоящих контактов будут обсуждаться различные темы, не только вопросы оборонной промышленности", - сказал турецкий лидер журналистам.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у РФ эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию Вашингтона и альянса в целом. США не прекращают попытки добиться от Турции отказа от российских ЗРС. Эрдоган заявил, что Анкара не намерена отказываться от С-400, несмотря на давление со стороны Вашингтона. Он также отверг угрозы применения санкций и предложил США попробовать ввести их в действительности.

США в качестве ответной меры исключили Турцию из программы производства самолетов F-35. "Наша позиция не изменилась. С-400 несовместимы с F-35, и участие Турции в программе (производства) было прекращено. Мы продолжаем продвигаться с процессом формального исключения Турции из партнерства по F-35, как и было объявлено в июле 2019 года", - сказал представитель Пентагона.

Ранее Турция брала на себя обязательство купить 100 самолетов F-35. Она также участвовала в производстве более 1000 компонентов для них. Как ранее заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, Турция продолжает производство этих компонентов, несмотря на то, что США исключили ее из этого проекта.

Вот почему Байден вел переговоры с Эрдоганом за день до слов о "геноциде". Вот почему произнес это слово - и как бы ни праздновали это в Армении, эйфория от слов Байдена пройдет через пару дней, а когда она пройдет, наступит прозрение: реальность такова, что Армения неинтересна в качестве самостоятельного игрока международной политики буквально никому из мировых центров силы.

Армению и армян банально использовали - как уже делали это неоднократно: как делал это президент Франции Макрон, чтобы надавить на Турцию, как делают власти Греции - этот список можно продолжать еще долго. Армения не является самостоятельной единицей - это просто страна-пешка в чужих шахматных партиях. А Джо Байден - далеко не первый, кто воспользовался армянами в своих целях.

И очевидно, не последний.

Э. Ибрагимов