Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, этнический армянин, саботирует военное сотрудничество между Азербайджаном и Украиной.

На самом деле новость не вызывает большого удивления. Ведь каждый армянин, независимо от места проживания, прежде всего отстаивает интересы армянства, даже если эти интересы идут вразрез с интересами страны их проживания.

Так и Аваков, как и все армяне, в первую очередь считает себя армянином а не человеком, занимающим высокую должность в Украине. Цели армянства для Авакова превыше задач, поставленных перед МВД Украины да и в целом страны.

Кстати, именно эта черта объединяет Авакова с ещё одной пропагандисткой Маргаритой Симоньян, которая в последнее время запомнилась провокационными заявлениями, направленные на разжигание войны между Россией и Украиной.

Такого рода деструктивизм осуществляется по одной простой причине. Симоньян и все эти Кеосаяны, Бабаяны, Багдасаровы, Аваковы в первую очередь являются армянами и паразитируют в своих государствах. Но при этом демонстрируют себя на публике самыми патриотичными гражданами своих стран.

Причём "деятельность" армянства является отнюдь не дешёвым удовольствием. Так, ежегодно Симоньян опустошает российский бюджет почти на пол миллиарда долларов! Что касается личного состояния, то Симоньян вместе с мужем-прихлебателем Кеосаяном начиная с 2017 года обогатились на 720 млн рублей.

Аваков тоже не отстаёт от своих сородичей. В конце прошлого года глава МВД Украины был подозреваевым в присвоении 62 млн евро. Следователи выяснили, что служебные лица "Городского коммерческого банка" Украины благодаря возможному содействию Авакова совершали финансовые операции с использованием счета в австрийском банке Meinl Bank Aktiengeselschaft. Таким образом был причинён серьезный ущерб украинскому финансовому учреждению.

Как показывает реальность, армяне проникают в элиты, бизнес и даже в эшелоны власти стран по всему миру для преследования своих армянских целей. Признание пресловутого "геноцида армян", признание "независимости" Нагорного Карабаха, претензии на территории Турции, России и Грузии, столкновение и ослабление России и Турции в угоду своих покровителей - это лишь часть коварных планов всемирного армянства, которое необходимо пресекать.

Абдул Керимханов

заместитель главного редактора Day.Az