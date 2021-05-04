Варданом по здравому смыслу: армяне – хозяева Вселенной?

Армянские "эксерты" могут называть себя специалистами по Ближнему Востоку, Западной Европе, России, Украине, Латинской Америке, Австралии, Турции или Ирану, но в конечном итоге они окажутся примитивными мифотворцами.Их функция сводится к тому, чтобы убеждать граждан РА в том, что вся наша планета Земля в реальности является одной, большой Арменией, просто пока это не признается никем.

Но, терпение и труд, думают мифотворцы, приведут в конечном итоге к нужному результату и не только Земля, но и Марс, куда уже ступила нога человека, а в будущем и иные планеты, будут признаны древними армянскими.Я вовсе не преувеличиваю. Вон, активно доказывает мою правоту так называемый "иранист" Вардан Восканян. Он же, что самое смешное, является заведующим кафедрой иранистики факультета востоковедения Ереванского государственного университета (ЕГУ.)

А еще Вардан является частым гостем ереванского психдиспансера...сорри, передач на армянском ТВ. Этот говорун любит высоколобо рассуждать о том, в чем явно не разбирается. Отсутствие знаний и общий низкий уровень интеллекта он пытается компенсировать апломбом. В общем, тут, как в поговорке - хотели, как на свадьбе, а получилось, как на похоронах.

Но огромное количество провалов, если рассуждать с точки зрения здравого смысла, никак не останавливает Восканяна. И он несет чушь, как боевое знамя полка - гордо задрав голову и не оборачиваясь назад. К примеру, давеча он договорился до того, что заявил- даже Абшерон не является древней азербайджанской землей. Таким образом, как показалось самому Вардану, он ответил на справедливые напоминания с нашей стороны об исторической азербайджанской земле Западный Зангезур.

Ничего иного от стоящего в длинной очереди армянских мифотворцев, что пытаются "обармянить" даже Шушу и весь Карабах, ожидать не стоило. Странно, что он Абшерон не объявил "древней армянской землей". Ведь, иные его коллеги заявляют такое про Баку, Киев, Львов и многие иные города из разных стран мира. Восканян решил выделиться в этой очереди. Он направил свой взор на Иран. О, это было запоминающееся выступление!

"Армяне для Ирана сделали очень многое, иранцы часто говорят касательно армян в простонародье - нация первых, нация, которая привнесла что-то в Иран - это театр, кино, типография, опера, и даже итальянская пицца", - сказал он, выступая в передаче "Джокер". После чего умозаключил- армяне могут считаться хозяевами Ирана. Мнения иранских историков на сей счет он , весьма благоразумно, не привел.

Нам же остается сочувствовать студентам ЕГУ. Ведь, вместо науки им преподают мифы, глупость. Одним махом наука география и опера объявлялись армянскими. В дальнейшем, студентам ЕГУ вполне могут поведать, что армяне являются хозяевами, к примеру, Италии. Мол, завезли туда армяне, например, украинский борщ. Или азербайджанские ковры. Ведь, завоз куда-то того, что не имеет к армянам никакого отношения, в качестве "аргумента" для претензий на террии этих стран- программа обучения ведущего армянского вуза.

И в этой связи точно также, могут последовать претензии на Китай, куда армяне завезли, к примеру, коньяк. Или курорты Анталии, куда отправляются зарабатывать армянские женщины. Страшно становится за Францию и США, куда армяне завезли когда-то самих себя. Жду теперь сообщений от коллективного вардана восканяна о существовании "Соединенных Штатов Армении". Впрочем, и без того понятно причина всех нынешних и будущих бед РА. Там воспитываются на мифах и глупости, передавая их из поколения в поколение.

Акпер Гасанов