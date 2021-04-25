Отнимем денег, и гори планета синим пламенем

Мысли и вопли о т.н. "геноциде", которые тиражируются в армянском обществе последние 100 с лишним лет, имеют за собой одну суть и цель - это заработок денег. Ранее, если подобные мысли армяне пытались скрыть от мировой общественности, то теперь, на радости, после слов Байдена, начали в открытую говорить о деньгах, называя это красивым юридитеческим словом "компенсации".

В частности, на эту тему "зеленых" одним из первых начал разглагольствовать Эрнэст Варданян, внаглую посягая не только на турецкие деньги, но и территории.

Отбывавший срок за предательство Молдовы армянский журналюга считает, что за признанием "геноцида" должны последовать судебные иски в американские и международные суды с требованием компенсаций. Мол, армяне должны иметь "за спиной" не резолюцию, а решение федерального правительства в форме закона, а там глядишь еще какие-нибудь земли оттяпать можно.

Важно отметить, что радость армян преждевременная. Понятное дело, что Байден назвал события 1915 года "геноцидом" ввиду того, что победил, в частности, благодаря голосам армянского лобби. Если бы новоизбранный президент США отказался приподнести армянам такой "подарок", во-первых, они бы его съели, во-вторых, это нанесло бы удар по его репутации - не сдержал предвыборных обещаний. Сказал "геноцид" - армяне довольны, миссия выполнена. Мировое армянство, жаждущее порабощать чужие земли, не раз пыталась предъявлять к Турции претензии, требовать контрибуции, земли. Подобные иски появлялись в судах.

На самом же деле США не будут принимать никаких официальных законов, резолюций, правил, табу ради мизирной части своего населения, которое составляют армяне. Турция - вторая страна НАТО и выгодный партнер для Запада. Армянам следует понять, что США используют их в своих политических целях.

Турция долгие годы является важнейшим союзником и партнером Штатов на Ближнем Востоке, вторым по мощи членом НАТО. Последнее десятилетие Анкара всё громче заявляет о желании стать сверхдержавой, ведёт собственную игру, которая далеко не во всём совпадает с целями американских политиков.

Например, Турция вместе с Россией и Ираном успешно занимается мирным урегулированием в Сирии - тогда как для Вашингтона, напротив, выгодно оставить там зону хаоса.

На этом фоне последние пять лет Анкара всё заметнее сближается с Москвой. По целому ряду направлений сотрудничество крепнет - Россия продаёт южным соседям зенитные комплексы С-400, строит вместе с ними АЭС "Аккую", поставляет голубое топливо по введённому в строй год назад газопроводу "Турецкий поток". Неудивительно, что США ищут повод "наказать" строптивого и развивающегося партнёра. Вот ради чего на самом деле Байден произнес слово "геноцид".

А мысли о деньгах, компенсациях, которые из-за этого сейчас фигурируют среди армян, просто выдали их реальную повестку. Далеко небезызвестный факт, что Армения - нищее государство. В частности, причиной смерти экономики этой страны стала агрессия против Азербайджана, а затем ее экономическая блокада. Смотря на протяжении сотни лет на развивающегося нефтяного соседа, армяне погрязли в зависти и алчности. Куда бы они не приходили, начинает проявляться сепаратизм, а самое главное - начинается выкачка денег. Так называемый "геноцид армян" ни что иное, как средство подзаработать. "Отнимем денег, и гори планета синим пламенем", - так думают армяне.

М.Ахмедзаде