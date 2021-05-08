9 Мая в Ханкенди планируется торжественное построение российских миротворцев

По случаю 76-й годовщины Победы над фашизмом в городе Ханкенди планируется торжественное построение.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана по случаю 76-й годовщины Победы над фашизмом.

В сообщении говорится, что группа военнослужащих, обслуживающих совместный турецко-российский Центр мониторинга, возложит венок к памятнику, установленному в Бейлаганском районе в память об участвовавших и погибших во Второй мировой войне: "Также, в городе Ханкенди планируется проведение торжественного построения российских миротворческих сил, временно дислоцированных на территории Азербайджана в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года".