Очевидна необходимость разблокировки транспортного пути в Нахчыван

Очевидна необходимость разблокировки транспортного пути в Нахчыванскую Автономную Республику.

Об этом сказала Trend российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ (Санкт-Петербург) Галина Ниязова, передает Day.Az.

"Мобилизация ресурсов для объединения своих территорий, укрепления связей между районами и расширения возможностей - это верное направление развития сильного государства", - сказала Ниязова.

По мнению эксперта, деоккупация территорий Азербайджана создает новые возможности для реализации разработанных заранее программ с привлечением накопленных ресурсов.

"Не теряя надежды на возвращение территорий, Азербайджан неустанно наращивал экономический и технический потенциал, который сейчас брошен на освоение земель, пришедших в упадок в результате оккупации", - сказала она.

По ее словам, также значима роль иностранных компаний, которые хотят сотрудничать с Азербайджаном, поскольку государству есть что им предложить.