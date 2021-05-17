"Москва нам такой же враг, как Анкара"

В армянском сегменте социальных сетей началась еще более обширная волна русофобии.

Армяне, которые никак не могут смириться с позорным поражением во Второй Карабахской войне, до сих пор не могут найти кто же виноват. С 10 ноября по сегодняшний день в армянском обществе проклинается Никол Воваевич Пашинян, исполняющий на данный момент обязанности премьер-министра, бывшие президенты Армении, а теперь с громкими матерными словами и Россия.

После недавнего визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Баку в армянских соцсетях, в частности телеграм-каналах, началась масштабная русофобская риторика. То, что Пашинян 2 года проводил антироссийскую политику, закрывая русские школы и телеканалы, известно всем. А простой армянский народ, имеющий националистическую идеологию, ранее выражал русофобию скрытно, так сказать, двоякими выражениями. Сейчас же в соцсетях никто не ставит себе границы - переходят на личности, оскорбления и даже мат в адрес руководства РФ.

Приведем несколько примеров. Cегодня Сергей Викторович заявил, что Россия предложила Азербайджану и Армении содействие в вопросах делимитации и демаркации, и нет никаких причин, чтобы нагнетать эмоции вокруг ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Не прошло и минуты, как господин Лавров произнес этих слов, как в армянских телеграм-каналах начался словесный понос:

Этот русофобский, откровенно наглый "наезд" на Россию и русских - только одна часть комментариев, которые оставляют армяне в соцсетях в последние недели. Противно читать подобного рода гнусные слова и выражения.

М.Ахмедзаде