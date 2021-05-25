Президент Австрии поздравил Президента Ильхама Алиева

Федеральный Президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Рад передать Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, в то время, когда мир столкнулся с вызовами, передаю Вам пожелания личного благополучия, а азербайджанскому народу - счастья и мирного будущего", - говорится в поздравлении.