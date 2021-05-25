https://news.day.az/politics/1345756.html Президент Австрии поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Австрии поздравил Президента Ильхама Алиева
Федеральный Президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент.
Рад передать Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.
Пользуясь этой приятной возможностью, в то время, когда мир столкнулся с вызовами, передаю Вам пожелания личного благополучия, а азербайджанскому народу - счастья и мирного будущего", - говорится в поздравлении.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре