https://news.day.az/politics/1352680.html Эльмир Велизаде освобожден от должности замминистра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана
Эльмир Велизаде освобожден от должности замминистра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана
Заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльмир Велизаде освобожден от занимаемой должности.
Отметим, что на эту должность назначен Ровшан Мурват оглу Рустамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Ранее Рустамов занимал должность заместителя председателя и врио главы ОАО "Азеркосмос".
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