И Кочарян, и Саргсян никак не смогли бы победить на выборах

"Армянский народ сделал выбор между Николом Пашиняном и карабахским кланом, то есть между миром и войной. Не считаю, что результаты последних выборов в Армении были сенсационными".

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов.

Пашинян, отметил он, несомненно, неопытный политик, совершивший немало просчетов как во внешней, так и во внутренней политике. Но правда заключается в том, что двадцать лет пребывания у власти преступного карабахского клана сыграло свою роль. Происходившее в стране под руководством выходцев из Карабаха ударило по репутации и Роберта Кочаряна, и Сержа Саргсяна. К тому же реваншистские призывы из "карабахского" лагеря вовсе не вдохновляли армян. Кочарян и Саргсян ошиблись, рассчитывая, что народ не простит Пашиняну поражения в войне.

"Сегодня Пашинян может сформировать правительство самостоятельно, не создавая коалиций с кочаряновским блоком. Возможны, конечно, варианты, но по сути главную скрипку будет играть "Гражданский договор". А бывшим руководителям страны нужно просто успокоиться, угомониться, спрятать свои политические амбиции подальше. Пашинян, будучи премьером, подписал трехстороннее заявление от 10 ноября. Сегодня его позиции стали прочнее и оглядываться на кого-то необходимости для него нет. Думаю, он будет более решителен в своих действиях, в том числе в выполнении тех обязательств, которые он как премьер взял на себя", - отметил Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева