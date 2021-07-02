Азербайджан стал еще привлекательнее для иностранных инвесторов

Азербайджан переходит к новому этапу развития национальной экономики. В четверг, 1 июля, Президент Ильхам Алиев принял участие в закладке фундамента первой СЭЗ страны, которая создается в поселке Алят.

Общая площадь Алятской свободной экономической зоны составит 850 гектаров. На 60 гектарах проектирование уже завершилось и начались строительные работы. Ожидается, что СЭЗ будет построена на основе самых высоких стандартов, обеспечена всей необходимой инфраструктурой для эффективной работы зарубежных партнеров и инвесторов. Алят выбран для создания первой Свободной экономической зоны в том числе по причине наличия здесь Международного торгового порта. Кроме того, рядом, в Сангачале имеется электростанция мощностью 300 мегаватт.

По мнению специалистов, Алятская СЭЗ на сегодня самая перспективная в этом плане, потому что будет отвечать всем мировым стандартам, а также по причине расположения на пересечении множество торговых путей. Азербайджан располагает широкой современной транспортной сетью, уже опробованной и доказавшей свою эффективность. Порт Алят является крупнейшим на Каспии и играет узловую роль на основных логистических маршрутах региона - коридорах Запад-Восток и Север-Юг. Это предопределило повышение роли Алятского порта и придания ему через включение в СЭЗ дополнительных возможностей. Этот фактор может принести

Пока идет строительство, азербайджанская сторона планирует проведение широкой информационной кампании за рубежом для знакомства потенциальных инвесторов с возможностями Азербайджана и Алятской СЭЗ. К этой работе, как рассказал в интервью Азербайджанскому телевидению Президент Ильхам Алиев, будут привлечены и дипмиссии Азербайджана. Глава государства обратил внимание на одну важную деталь: иностранные компании больше стараются работать в Азербайджане в качестве подрядчиков, но азербайджанская сторона заинтересована в том, чтобы партнеры вкладывали в страну, а не только зарабатывали здесь. В этом плане СЭЗ в Аляте может представлять для инвесторов большой интерес. Свободная экономическая зона будет готова принять их уже через год.

А в том, что инвесторы потянутся в Алятскую СЭЗ, глава государства не сомневается. Почему? Во-первых, потому, что в Азербайджане создан благоприятный инвестиционный климат и в ходе реализации нефтегазовых проектов Баку это уже доказал. Не случайно, по показателям инвестиционного климата Азербайджан в отчете Doing Business Всемирного банка занимает 28 место среди 190 стран.

Следующий фактор - это современная инфраструктура.

"Нам известно, что потенциальные инвесторы, в первую очередь, смотрят отчет Doing Business Всемирного банка, а также рейтинговую таблицу Давосского всемирного экономического форума. Там и тут наше преимущество налицо. Посмотрите, каких мест удостоен Азербайджан по уровню инфраструктурных проектов. В области энергоснабжения Азербайджан занимает в отчете Давосского форума второе место в мировом масштабе. Представьте себе, второе место в мировом масштабе. По эффективности железнодорожных услуг - на 11-м месте. По эффективности воздушного транспорта - на 12-м месте. По качеству автомобильных дорог делит 24-27 места. Каспийское пароходство находится на 25-м месте по услугам судоходства. Все это - достигнутые нами большие успехи. Сегодня они обеспечивают динамичное развитие нашей страны, так как основные инфраструктурные проекты либо уже завершились, либо завершаются. Это очень важные условия для инвесторов - инвестиционный климат, инфраструктурные проекты", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Важными факторами являются кадровый потенциал, который в Азербайджане имеется, безопасность - как для инвестиций и бизнеса, так и личная, стабильность, позволяющая строить долгосрочные планы. А еще это - договороспособность Азербайджана, его верность слову и обязательствам. Как заметил глава государства, в нефтяных контрактах, подписанных с 1994 года и по сей день, не изменена ни одна запятая.

Отметим, что впервые о создании СЭЗ в Азербайджане заговорили несколько лет назад. Идея начала приобретать практические очертания после подписанного в марте 2016 года президентского распоряжения. B мае 2017 года глава государства вновь вернулся к этому вопросу, подписав распоряжения "Об ускорении создания Алятской свободной экономической зоны". В феврале 2018 года Милли Меджлис принял закон "О Свободной экономической зоне", после чего началась реализация поставленной задачи. Была выделена территория площадью 850 гектаров, началась разработка концепции Алятской Свободной экономической зоны, создана рабочая группа. В мая 2020 Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Валеха Алескерова председателем правления уполномоченной структуры Алятской Свободной экономической зоны.

Два года назад, отвечая на вопросы азербайджанских журналистов, президент Всемирной федерации свободных и специальных экономических зон (FEMOZA) Хуан Торрентс отметил, что Азербайджан входит в число стран, участвующих в проекте FEMOZA - "Цифровые парки Шелкового пути". Цель проекта - создание и улучшение сети СЭЗ по всему маршруту нового Шелкового пути. По мнению Торрентса, свободные и специальные экономические зоны являются наиболее важными направлениями для инвестиционных проектов в последние годы, поскольку они предлагают все важные условия, такие как стратегическое местоположение, инфраструктура, льготы, услуги, безопасность и комфорт для развития деятельности и производственного процесса. Правильное расположение СЖЗ он считает одним из основных условий успеха. И в этом плане место для первой азербайджанской СЭЗ выбрано, на его взгляд, очень правильно.

На сегодня СЭЗ действуют в 136 странах мира. В будущем году Азербайджан станет 137-м. В определенном смысле опыт работы в подобном формате у нашей страны уже имеется. Действующие в стране техноарки и промкварталы, конечно, отличаются по функциону от свободных экономических зон, тем не менее, здесь имеются льготы, фискальные и тарифные преференции.

Можно не сомневаться, что Алятская СЭЗ заработает, как сказал Президент Ильхам Алиев, ровно через год - в июле 2022 года. Такого еще не случалось - чтобы Азербайджан не достигал поставленной цели.

"Не было инициативы, не превратившейся в реальность. Самые сложные, транснациональные, реализованные нами в крайне сложной геополитической ситуации проекты успешно завершились. Нет необходимости перечислять их, каждому понятно, о чем идет речь. Поэтому уверен, что создание данной зоны станет очередным шагом к успеху", - считает Президент Азербайджана.

И с этим не поспоришь.

Лейла Таривердиева