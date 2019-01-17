Как Азербайджан заработает на Свободной экономической зоне?

Создание Свободных экономических зон (СЭЗ) в Азербайджане может способствовать привлечению иностранных инвесторов, создать новые рабочие места, развить экономику не только страны, но и региона. Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend президент Всемирной федерации свободных и специальных экономических зон (FEMOZA) Хуан Торрентс.

В числе факторов, которые могут лишить Свободные экономические зоны эффективности, президент Всемирной федерации обозначил создание СЭЗ без предварительной технико-экономического оценки, без рыночной оценки возможностей страны и региона, а также то, что СЭЗ не должны функционировать за счет национального бюджета (СЭЗ должны самофинансироваться) и т. д.

Отвечая на вопрос о том, что нужно для создания СЭЗ, Торрентс сказал, что первым шагом является создание законодательной базы.

"Также настоятельно рекомендуется создать Национальный орган по свободным зонам, чтобы контролировать их", - отметил президент Всемирной федерации.

Далее Торрентс сказал, что для успеха СЭЗ необходимо создать благоприятную инфраструктуру, современную модель управления.

"Оператор свободной зоны должен быть посредником в предоставлении услуг арендаторам, быть гибким в применении правовых и таможенных процедур, всегда внедрять новейшие технологии", - сказал президент Всемирной федерации.

Торрентс также сказал, что Азербайджан входит в число стран, участвующих в проекте FEMOZA - "Цифровые парки "Шелкового пути"". Цель проекта - создание и улучшение сети СЭЗ по всему "Шелковому пути".

Кроме того, Торрентс подчеркнул, что в последние десятилетия свободные и специальные экономические зоны являются наиболее важными направлениями для инвестиционных проектов, поскольку они предлагают все важные условия, такие как стратегическое местоположение, инфраструктура, льготы, услуги, безопасность и комфорт для развития деятельности и производственного процесса.

Президент FEMOZA отметил, что наиболее важным условием успешного создания свободных и специальных экономических зон является местоположение.

"Правильное расположение означает легкую связь с портами, аэропортами, выходом на другие страны", - сказал президент Всемирной федерации.

Кроме того, Торрентс положительно оценил месторасположения СЭЗ в поселке Алят Гарадагского района Баку.

"Я посетил Баку с миссией ООН по промышленному развитию (UNIDO) в 2007 году. Миссия была направлена для анализа процесса реализации первой в стране СЭЗ", - сказал Торрентс.

В 136 странах мира действуют свободные и специальные экономические зоны, а остальные 70 находятся в процессе создания.

Отметим, что Свободная экономическая зона (СЭЗ) создается в поселке Алят на основе распоряжения главы государства, подписанного в марте 2016 года. Территория нового Бакинского международного морского торгового порта также включена в состав этой зоны.