Армения должна сделать вывод из прошлого и истории.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление вице-премьера Армении Тиграна Авиняна о том, что "мирного договора не будет до тех пор, пока не будет решен вопрос статуса Карабаха", сообщает Day.Az со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

"Видимо, Авинян забыл, что выборы остались позади, и сегодня надо заниматься не популизмом, а реальными делами. Вообще, заявления официальных лиц Армении, которые не совпадают с новой реальностью, сложившейся в регионе, в первую очередь направлены против нее же самой. Лучшее средство для достижения мира, безопасности и прогресса в регионе - это нормализация отношений, основывающаяся на уважении и соблюдении принципов международного права. Эта позиция, которую всегда демонстрирует Азербайджан", - сказала Абдуллаева.

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