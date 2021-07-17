https://news.day.az/politics/1362501.html Создание новой медиаплатформы Eastweststream.com имеет исключительное значение – азербайджанский депутат
Создание новой медиаплатформы Eastweststream.com имеет исключительное значение – азербайджанский депутат
Создание медиаплатформы Eastweststream.com, являющейся совместным проектом информационных агентств Trend и ТАСС, имеет исключительное значение и является крайне важным событием.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Низами Сафаров на презентации совместного проекта Trend и ТАСС - медиаплатформы Eastweststream.com.
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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