Создание новой медиаплатформы Eastweststream.com имеет исключительное значение

Создание медиаплатформы Eastweststream.com, являющейся совместным проектом информационных агентств Trend и ТАСС, имеет исключительное значение и является крайне важным событием.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Низами Сафаров на презентации совместного проекта Trend и ТАСС - медиаплатформы Eastweststream.com.

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