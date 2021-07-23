В Физули обнаружены останки еще 4 армянских военнослужащих

В освобожденном от оккупации Физулинском районе обнаружены останки еще 4 армянских военнослужащих.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, личность военнослужащих будет установлена после судебно-медицинской экспертизы, которую проведут в Армении.