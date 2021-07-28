https://news.day.az/politics/1365335.html В Баку продолжается судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в шпионаже армян
В Баку продолжается судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в шпионаже армян
В Бакинском суде по тяжким преступлениям 28 июля продолжается процесс по уголовному делу Давтяна Давита Тиграни и Геворга Рубеновича Суджяна, обвиняемых в шпионаже против Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
На заседании под председательством судьи Али Мамедова свидетели дают показания, кроме того, изучаются материалы уголовного дела.
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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