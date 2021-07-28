В Баку продолжается судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в шпионаже армян

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 28 июля продолжается процесс по уголовному делу Давтяна Давита Тиграни и Геворга Рубеновича Суджяна, обвиняемых в шпионаже против Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании под председательством судьи Али Мамедова свидетели дают показания, кроме того, изучаются материалы уголовного дела.

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